Sáng nay (3/6), 36.407 thí sinh Nghệ An tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sáng 3/6, 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi ở Nghệ An bắt đầu ngày thi đầu tiên vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Toàn tỉnh có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3.

Trong đó, tại huyện Diễn Châu có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích, huyện Diễn Châu dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.

Riêng hội đồng thi Trường THPT DTNT tỉnh có 2 điểm thi là Trường THPT DTNT tỉnh và THPT Nguyễn Trãi.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi 2/6

Do Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã chủ động giảm môn thi và thí sinh chỉ phải dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2 và Ngoại ngữ lấy điểm hệ số 1.

Kết quả này cũng là một trong những căn cứ để lấy điểm tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Đây là kỳ thi quan trọng đối với thí sinh lớp 9. Năm nay, thí sinh Nghệ An được dự thi theo đúng kế hoạch, công tác phòng dịch, an toàn thi luôn được bảo đảm tuyệt đối.

Hôm qua (2/6), hàng chục nghìn thí sinh Nghệ An đã làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời tiết nắng nóng kết hợp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên việc phổ biến quy chế thi, an toàn phòng dịch cũng được thực hiện sớm, đầy đủ, nhanh gọn.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn