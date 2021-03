Sang đường ẩu, người đàn ông bị ô tô bán tải tông văng xa

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 9/3, trên Ql48 đoạn qua xã Châu Hội, huyện Qùy Châu - Nghệ An được camera an ninh của một nhà dân ghi lại.

Cụ thể, xe gắn máy mang BKS 37G1 - 119.36 đang lưu thông trên QL 48 hướng TT.Tân Lạc đi xã Châu Bình. Khi đi đến địa bàn trên đã bất ngờ sang đường thiếu chú ý quan sát và bị ô tô bán tải mang BKS 37C - 352.xx tông trúng.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng xa hàng chục mét, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân xung quanh và chủ xe bán tải đưa đi bệnh viện.

