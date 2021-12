Sản xuất công nghiệp của Nghệ An vẫn tăng trưởng trong mùa dịch

Theo phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 của Nghệ An tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 16,11%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,26%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,13%. Chỉ có cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,18%...

Trong tháng 11 sản phẩm sản xuất ra tăng so với cùng kỳ năm trước như, quần áo không dệt kim tăng 95,17%; ống nhựa Tiền Phong tăng 83,22%; đá xây dựng khác tăng 63,49%; phân bón hóa học tăng 53,09%; tôn lợp tăng 40,37%; sợi ước tăng 30,28%; clanhke xi măng tăng 28,09%; bia đóng chai tăng 21,37%; thùng carton tăng 20,85%; thiếc chưa gia công tăng 20%; điện thương phẩm tăng 10,29%...

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm sản xuất ra do doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong xuất khẩu, không nhận được đơn hàng, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ nhu: Dịch vụ sản xuất đồ chơi ước đạt 3591 triệu đồng, giảm 42,53%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 281 tấn, giảm 30,10%; Sữa chua ước đạt 2,6 nghìn tấn, giảm 21,29%; Vỏ bào, dăm gỗ ước đạt 48,7 nghìn tấn, giảm 19,5%; Bao bì bằng giấy ước đạt 3,9 triệu chiếc, giảm 10,31%...

Nhờ thực hiện "3 tại chỗ" nên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ở Nghệ An vẫn đảm bảo các đơn hàng. Ảnh: Văn Dũng

Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,01% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai khoáng ước tăng 15,71%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 15,70%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 20,43%; Cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước giảm 1,64%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng do một số nhà máy đầu năm ký kết được các đơn hàng mới, tăng hàng xuất khẩu, một số nhà máy xây mới đi vào hoạt động, sản xuất ổn định đã góp phần làm tăng một số sản phẩm công nghiệp trọng điểm như, đá xây dựng khác ước đạt 4,3 triệu m3, tăng 67,19%; Quần áo không dệt kim ước đạt 63,7 triệu cái, tăng 62,53%; Tôn lợp ước đạt 1,0 triệu tấn, tăng 41,15%; Sợi ước đạt 12,7 nghìn tấn, tăng 34,32%; Điện sản xuất ước đạt 3.099 triệu KWh, tăng 23,26%; Ống nhựa Tiền Phong ước đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 22,94%; Xi măng ước đạt 8,0 triệu tấn, tăng 21,57%; Clanhke xi măng ước đạt 7,9 triệu tấn, tăng 17,90%...

Một số sản phẩm do mức tiêu thụ giảm, khó khăn trong xuất khẩu, lượng hàng tồn kho lớn, nhà máy hạn chế sản xuất nên sản lượng sản xuất giảm như, nắp lon bia ước đạt 20 tấn, giảm 46,10%; Đá chế biến ước đạt 432,6 nghìn m3, giảm 27,39%; Thiếc chưa gia công ước đạt 110 tấn, giảm 24,98%; Đường ước đạt 76,7 nghìn tấn, giảm 19,48%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 3,8 nghìn tấn, giảm 17,21%; Phân hóa học NPK ước đạt 38,5 nghìn tấn, giảm 14,58%; Vỏ bào, dăm gỗ ước đạt 364,3 nghìn tấn, giảm 13,06%; Bia đóng chai ước đạt 30,4 triệu lít, giảm 12,88%; Bê tông tươi ước đạt 332,6 nghìn m3, giảm 10,5%...

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương Nghệ An) cho hay, trong thời gian Nghệ An thực hiện các chỉ thị về phòng chống dịch thì một số doanh nghiệp sản xuất cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên, hầu như các đơn vị sản xuất tại Nghệ An đã thực hiện '3 tại chỗ', do vậy, đơn hàng của các doanh nghiệp sản xuất vẫn ổn định và tăng trưởng.

Theo ông Hiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp năm nay tăng hơn so với cùng kỳ năm trước là bởi, cuối năm 2020 Nghệ An có thêm một số dự án đầu tư có quy mô đang đi vào hoạt động, chạy thử và đến năm 2021 thì chính thức khai thác, vận hành như: Nhà máy xi măng Tân Thắng, Nhà máy may An Hưng, và một số Nhà máy sản xuất giày da, điện tử… giúp cho năng lực sản xuất mới tăng thêm.

Ngoài ra, mặc dù khó khăn trong dịch bệnh, nhưng các cơ sở khác vẫn cố gắng khắc phục, duy trì để không đứt gãy chuỗi sản xuất và không làm mất các đơn hàng đã ký.

