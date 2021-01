Samsung ra mắt TV Neo QLED, Micro LED 110 inch

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, sự kiện First Look được tổ chức online trước thềm triển lãm điện tử CES 2021. Các dòng TV được Samsung trang bị nhiều tính năng, công nghệ giúp bảo vệ môi trường và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Dòng TV Samsung Neo QLED gồm các kích thước 85 inch và 90 inch.

TV Neo QLED với đèn nền nhỏ hơn 40 lần

Đầu tiên là dòng Neo QLED với các mẫu QN900A (độ phân giải 8K), QN90A và QN85A (độ phân giải 4K), trang bị công nghệ đèn nền Quantum Mini LED. Theo Samsung, đèn nền LED trên dòng TV này chỉ cao bằng 1/40 đèn LED thông thường, giúp độ dày TV giảm đáng kể.

Ngoài kích thước đèn LED nhỏ hơn, dòng TV mới cũng loại bỏ lớp thấu kính phân tán ánh sáng. Mỗi đèn LED sẽ tự phát sáng tương tự cách hoạt động của màn hình OLED, nhưng không gặp hiện tượng lưu ảnh (burn-in) do chúng được làm bằng chất liệu vô cơ.

Công nghệ Quantum Mini LED cũng giúp nhiều đèn nền được xếp vào cùng không gian. Do có nhiều bóng LED phát sáng độc lập, tấm nền Mini LED cho độ sáng cao, độ tương phản tốt trong khi màu đen được hiển thị sâu hơn.

TV Samsung Neo QLED có thiết kế vô cực Infinity One, viền màn hình siêu mỏng.

Về phần cứng, TV Samsung Neo QLED trang bị bộ xử lý Neo Quantum mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho tính năng nâng cấp độ phân giải (upscale) nội dung.

TV Samsung Neo QLED có thiết kế vô cực Infinity One, viền màn hình siêu mỏng. Hệ thống quản lý cáp One Connect Box được nâng cấp với thiết kế mỏng hơn. Về âm thanh, TV được trang bị công nghệ Object Tracking Sound Pro để nhận diện đối tượng chuyển động, SpaceFit Sound giúp tối ưu âm thanh dựa trên không gian xung quanh.

Dòng TV Neo QLED được trang bị 2 tính năng dành cho chơi game gồm Ultrawide Gameview giúp TV hiển thị theo tỷ lệ siêu rộng 21:9 hoặc 32:9. Ngoài ra, giao diện Game Bar cho phép người chơi thay đổi tỷ lệ khung hình, kiểm tra độ trễ tín hiệu và kết nối tai nghe để chơi game.

Cuối cùng, TV Samsung Neo QLED được tích hợp các dịch vụ của Microsoft, tính năng DeX không dây cho phép kết nối với máy tính thông qua Internet. Sử dụng webcam rời, người dùng còn được tập thể dục thông qua Samsung Health, hoặc gọi online với Google Duo.

Dòng TV Samsung Micro LED có kích thước tối đa 110 inch.

Kích thước 110 inch cho dòng TV Micro LED

Tiếp theo là dòng TV sử dụng tấm nền Micro LED hoàn toàn mới với kích thước 99 inch và 110 inch. Tấm nền Micro LED nghĩa là kích thước đèn LED trên TV sẽ nhỏ hơn, giúp loại bỏ đèn nền và bộ lọc màu trên những màn hình LED thông thường.

Tương tự dòng Neo QLED, TV Micro LED cũng có khả năng tự phát sáng mỗi bóng LED để tạo ra màu đen sâu, độ tương phản tốt như OLED. Dòng TV này có thiết kế nguyên khối, viền màn hình mỏng cho tỷ lệ màn hình/thân máy lên đến 99%.

Để tận dụng lợi thế của màn hình lớn, Samsung đã tích hợp cho dòng TV Micro LED tính năng 4Vue (Quad View) để hiển thị cùng lúc 4 nội dung từ 4 nguồn phát khác nhau. Ngoài ra, công nghệ Majestic Sound sẽ mang đến chất lượng âm thanh 5.1 chân thực.

Samsung sẽ công bố chi tiết các phiên bản, giá của dòng TV 2021 tại triển lãm CES 2021 diễn ra từ 11-14/1.

Dòng Lifestyle cũng được nâng cấp

Bên cạnh dòng Neo QLED và Micro LED, Samsung tiết lộ đang phát triển dòng TV Lifestyle 2021 với thiết kế mới, đáp ứng xu hướng của người dùng.

Với dòng TV khung tranh The Frame, phiên bản 2021 có viền màn hình mỏng hơn gần 50% so với thế hệ trước, cùng 5 tùy chọn màu sắc cho khung viền, 2 thiết kế khung khác nhau dành cho mọi không gian.

Remote dùng năng lượng Mặt Trời trên dòng TV Samsung 2021.

Cũng trong sự kiện First Look, Samsung đã đưa ra những cam kết hoạt động bền vững, góp phần bảo vệ môi trường như giảm lượng khí thải CO2 trong sản xuất TV, duy trì bao bì sinh thái và đặc biệt là remote sử dụng năng lượng Mặt Trời hoặc sạc bằng cổng USB-C.

Theo Samsung, chuyển sang remote pin Mặt Trời giúp tiết kiệm 20 triệu viên pin AAA mỗi năm.

Những thay đổi này sẽ được áp dụng trên dòng TV Samsung QLED và Neo QLED 2021. Các sản phẩm mới còn bổ sung một số tính năng như Chú thích chuyển động (Caption Moving), Phóng to ngôn ngữ ký hiệu (Sign Language Zoom) và Âm thanh đa đầu ra (Multi-Output Audio) cho những người khiếm thính, khiếm thị tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: zingnews.vn