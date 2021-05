Sai phạm tại hợp tác xã nghề muối Kim Liên

Trong tỉnh

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ những dấu hiệu về vi phạm trong việc sử dụng tiền hỗ trợ cho người dân tại HTX nghề muối Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An).