Rủ nhau tắm kênh, hai anh em đuối nước thương tâm

Thời gian qua, đã có nhiều trẻ ở Nam Định bị đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, chiều 3/7, hai anh em Đỗ Quang Minh (13 tuổi) và Đỗ Anh Tú (14 tuổi) cùng trú tại đội 16, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng sau khi đi đá bóng cùng bạn đã xuống dòng kênh thuộc khu vực trạm bơm Sa Thượng ở đội 11, xã Hoàng Nam tắm. Do nước sâu, Tú bị trôi ra giữa dòng kênh, thấy vậy Minh đã lao ra cứu song không may cả hai đều bị đuối nước.



Lực lượng Công an xã Hoàng Nam và người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, đưa các cháu lên bờ đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong trước khi đến Trạm Y tế xã Hoàng Nam. Theo người dân địa phương, dòng kênh thuộc khu vực trạm bơm Sa Thượng sâu khoảng 3m, tại đây chưa có biển cảnh báo nguy hiểm.

Mới đây, tại hội thảo Rút kinh nghiệm và triển khai các can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020 tổ chức tại Hà Nội, các báo cáo cho thấy Việt Nam hiện là quốc gia có số trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đứng thứ hai thế giới và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Theo đó, tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em nông thôn, đa phần ở các hộ nghèo, cao hơn trẻ em ở thành thị. 0 – 5 tuổi là lứa tuổi có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất và tử vong do đuối nước hiện vẫn là một trong năm nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở trẻ em tại Việt Nam.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, năm 2019 đã có 12 trẻ trên địa bàn bị đuối nước. Đầu tháng 5/2020, một bé trai 11 tuổi tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng cũng mất tích sau khi xuống tắm ở dòng kênh trên địa bàn xã... Sau đo, cháu bé được tìm thấy đuối nước dưới kênh.