Rợn người câu chuyện phía sau nụ cười tươi của nữ phạm nhân trước phiên tòa xét xử

Your browser does not support the video tag.

Đầu tháng 9 vừa qua, trên mạng xã hội Twitter và TikTok đã lan truyền 1 đoạn video ghi lại buổi xét xử cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi khó hiểu. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân cư mạng về nụ cười cũng như nhân vật trong đó. Tuy nhiên, có vẻ như sau khi biết về câu chuyện đằng sau cô gái đó, không ít người cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi kia.

Được biết, đoạn clip trên được quay trong phiên tòa năm 2013 và nhân vật chính là Isabella Guzman, người bị cáo buộc tội danh Giết người cấp độ 1.

Isabella đến từ Aurora, Colorado, Mỹ. Theo tài liệu ghi chép lại, Isabella đã sát hại mẹ ruột của mình là Yun – Mi Hoy bằng 151 nhát dao trong phòng tắm, tại nhà riêng của gia đình.

Vụ án mạng kinh hoàng được trình báo bởi người cha dượng của Isabella, Ryan Hoy vào tối 28/8/2013. Theo lời khai của Ryan, trước đó nhìn thấy bà Yun – Mi trở về nhà và bước vào phòng tắm. Không lâu sau, Ryan nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ mình và vội vàng chạy lên xem xét tình hình.

Isabella cùng nụ cười tươi tại tòa

Ngay ở cửa phòng tắm, Ryan đã thấp thoáng nhìn thấy màu đỏ của máu. Sau khi mở cửa phòng tắm ra, ông chết đứng khi chứng kiến vợ mình nằm sõng soài dưới nền nhà tắm, cơ thể bị bao phủ bởi máu còn người con gái riêng đang cầm con dao đứng bên cạnh. Ryan không thể làm gì cho đến khi Isabella chạy trốn khỏi hiện trường, khi đó hung thủ mới tròn 18 tuổi.

Theo báo cáo pháp y, bà Yun – Mi đã bị đâm 79 lần, trong đó có 31 vết ở mặt và 48 nhát ở cổ. Tuy nhiên, sau này trong phiên tòa xét xử chính thức, công tố viên cho biết trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 151 vết dao chứ không phải 79 như đã thông báo trước đó. Ông Ryan cho biết, trong cuộc sống thường ngày, Isabella và mẹ thường xuyên xảy ra tranh cãi nhưng đều sẽ nhanh chóng kết thúc chứ không hề sử dụng đến bạo lực.

Ngày 29/8/2013, Isabella bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. Mặc dù đã sát hại mẹ ruột vô cùng dã man nhưng Isabella không hề bị kết tội vì có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Kết quả kiểm tra sức khỏe tâm thần của cơ quan chức năng cho thấy Isabella thực sự mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Trong suốt phiên tòa xét xử, Isabella không hề bày tỏ sự hối hận hay đau lòng cho người mẹ của mình mà thay vào đó là nụ cười tươi khiến những người có mặt tại đó phải “lạnh sống lưng”.

Kết thúc phiên tòa, Isabella không phải nhận án tù mà chỉ đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Pueblo, Colorado.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn