Rapper Iron qua đời ở tuổi 29

Chiều 25/1, Sports Kyunghyang đưa tin rapper Iron qua đời. Sports Kyunghyang trích lời của cảnh sát, Iron được một bảo vệ phát hiện nằm trong bồn hoa bên ngoài khu chung cư nơi anh sinh sống. Rapper được tìm thấy lúc 10h25 trong tình trạng mất máu nhiều. Nam rapper được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng không thể qua khỏi.

Iron (tên thật Jung Heon Chul) sinh năm 1992. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình rap đình đám Hàn Quốc là Show Me the Money 3. Trong chương trình, tiết mục Malice và I Am do rapper thể hiện được đông đảo khán giả Hàn Quốc yêu thích. Kết thúc cuộc thi, Iron trở thành á quân. Tháng 9/2016, Iron phát hành album đầu tiên mang tên Rock Bottom.

Rapper Iron qua đời.

Là rapper nổi tiếng, có lượng fan đông đảo nhưng Iron vướng nhiều ồn ào đời tư. Năm 2016, Iron bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và lãnh án hai năm quản chế. Một năm sau, rapper bị truy tố tội hành hung, đe dọa bạn gái cũ. Rapper gây thương tích cho bạn gái cũ vì cô từ chối thực hiện yêu cầu của anh ta trong khi quan hệ. Rapper nhận bản án hai năm quản chế, 80 giờ phục vụ cộng đồng.

Tháng 12/2020, Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết rapper Iron bị bắt vì hành hung bạn cùng phòng. Trước đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ A - người bạn cùng phòng của Iron. A buộc tội Iron đã đánh anh nhiều lần bằng gậy bóng chày.

Tác giả: Di Hy

Nguồn tin: zingnews.vn