Ra mắt nhận diện thương hiệu mới Honda Ôtô Vinh

Honda Ôtô Nghệ An - Vinh là đại lý lớn nhất khu vực miền Trung, đạt tiêu chuẩn 5S (Sales: Bán hàng chuyên nghiệp; Service: Dịch vụ sửa chữa; Genuine Spare-parts: Phụ tùng chính hiệu; Safety Driving: Hướng dẫn lái xe an toàn và Social contributions: Hoạt động đóng góp xã hội). Với tổng diện tích xây dựng 11.000 m2, ghi dấu mốc là một trong những đại lý đẹp nhất của Honda Việt Nam.

Thời điểm đó Honda Ôtô Vinh được đánh giá là một trong những công trình đẹp, hiện đại góp một phần nhỏ tô điểm diện mạo đô thị Tp.Vinh, đồng thời giúp cho người dân tại Nghệ An được trải nghiệm những dịch vụ chuyên nghiệp và cao cấp nhất trong ngành Ôtô, góp phần nâng cao văn hóa tiêu dùng của người dân khi sử dụng phương tiện giao thông từ đó chất lượng cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại.

Honda Ôtô Vinh là địa chỉ đã gắn liền với bao thế hệ người yêu dòng xe Ôtô Honda tại Nghệ An và các tỉnh trong cả nước.

Trải qua 14 năm đồng hành và phát triển cùng quý khách hàng với mục tiêu và giá trị cốt lõi "Luôn mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng", Honda Ôtô Vinh luôn chú trọng phát triển về hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, bằng các khóa đào tạo nhân sự đặc biệt là khối kỹ thuật viên dịch vụ. Đồng thời với tôn chỉ của Honda Ôtô Vinh là tạo ra một môi trường làm việc có chỉ số hạnh phúc cao, nơi niềm vui của người lao động là điểm cốt yếu tạo ra thành quả.

Con người nơi đây thực sự là tài sản vô giá mà Honda Ôtô Vinh có được sau 14 năm miệt mài, chăm chỉ và kiên định giữ vững tiêu chuẩn của mình. Niềm vui của khách hàng cũng chính là niềm vui của đội ngũ nhân viên, và niềm vui của đội ngũ nhân viên chính là động lực thúc đẩy Honda Ôtô Vinh không ngừng xây dựng văn hóa nhân văn tại đây.

Đội ngũ nhân viên của Honda Ôtô Vinh nhiều kinh nghiệm, luôn tận tâm với khách hàng

Tháng 8/2021, Honda Ôtô Vinh nâng cấp đại lý theo tiêu chuẩn mới của Honda Ôtô toàn cầu, với cơ sở vật chất 60 khoang sửa chữa cả 2 tầng, khu vực sơn sấy được nâng cấp thành 2 buồng sơn sấy và 2 buồng sơn nhanh tách biệt với buồng pha sơn bằng máy tính. Tất cả xe đều được sơn, sấy khô trong buồng sơn, bụi sạn không bám vào bề mặt đảm bảo chất lượng sơn đẹp như ban đầu.

Các thiết bị chẩn đoán, dụng cụ sửa chữa chuyên dụng theo tiêu chuẩn Honda đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và Italia. Đặc biệt các thiết bị hiện đại nhất hiện nay như: Máy chẩn đoán lỗi HDS chuyên dùng, dùng để chuẩn đoán lỗi tự động, phát hiện hỏng hóc một cách chính xác và nhanh chóng. Với quy trình tiếp nhận và sửa chữa nghiêm ngặt từ khi xe vào đến khi hoàn thành giao xe .

Xưởng dịch vụ nâng cấp theo tiêu chuẩn mới với cơ sở vật chất 60 khoang sửa chữa

Tại Honda Ôtô Vinh với điểm nổi bật là để kiểm soát chất lượng sau sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn khi xe di chuyển và đúng tiêu chuẩn kiểm định xe của nhà nước. Tại khu vực kiểm tra cuối, xe sau khi làm bảo dưỡng sẽ được kiểm tra về lực phanh, đảm bảo đủ lực phanh và lực phanh cân bằng giữa các bánh. Kiểm tra độ trượt ngang của bánh xe nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thống lái, đảm bảo an toàn trong khi xe vận hành, nồng độ khí thải của các xe đều phải nằm trong tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép, đảm bảo an toàn và lượng khí thải thải ra môi trường. Ngoài ra, nồng độ khí thải của xe nằm trong giới hạn cho phép có nghĩa là động cơ – trái tim thép của chiếc xe Honda đang được vận hành ổn định và êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Kiểm tra xe bằng máy chẩn đoán lỗi HDS chuyên dùng, chẩn đoán tự động và phát hiện hỏng hóc nhanh chóng và chính xác

Đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm đã gắn bó với Honda Ôtô Vinh suốt 14 năm qua được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu của Honda Việt Nam và các chuyên viên nội bộ sẽ đáp ứng nhu cầu tốt nhất để phục vụ Quý khách hàng. Quy trình bán hàng nghiêm ngặt với triết lý bán hàng ba niềm vui của Honda toàn cầu: Niềm vui bán hàng, niềm vui mua hàng và niềm vui sáng tạo, chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó, hiểu rõ trách nhiệm với cộng đồng, Honda Ôtô Vinh luôn xem các hoạt động xã hội là một phần không thể thiếu trong công việc của mình. Các hoạt động thiện nguyện với chương trình “Áo ấm đến trường” luôn được chúng tôi tổ chức hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Honda Ôtô Vinh



Honda Ôtô Nghệ An - Vinh tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam mang diện mạo mới nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu của Honda Ôtô, mang đến cho quý khách khuôn viên rộng rãi khang trang, hệ thống phòng chờ và phòng tiếp đón khách hàng vô cùng thoải mái, tiện nghi và hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao +.

khu vực phòng chờ tiện nghi, hiện đại



Chúng tôi tin rằng khi đến với showrom Honda Ôtô Nghệ An – Vinh, nhận diện mới sẽ giúp quý khách hàng có những trải nghiệm vượt trên sự mong đợi.

Honda Ôtô Nghệ An - Vinh, đại lý 5S 14 năm đồng hành và phát triển (2007 - 2021) Địa chỉ: Đại Lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An Hotline 24/7: 02383 523 288 Facebook: https://www.facebook.com/HondaVinh2007 Website: Hondaotovinh.com.vn

