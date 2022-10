Quyết định số 482/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB Hà Nội 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Xuân Vinh, trợ lý HLV của đội Trẻ Sông Lam Nghệ An do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội Trẻ Sông Lam Nghệ An và Luxury Hạ Long ngày 13/10/2022 tại giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn tin: vff.org.vn