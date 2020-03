Quyền Linh phản đối Lê Hoàng 'khinh' tiền như rác

Quyền Linh - Lê Hoàng tranh luận về vấn đề tiền:

Tập 8 của chương trình 9 người 10 ý với chủ đề Tiền có sự góp mặt của 2 khách mời là NSƯT Kim Tử Long và diễn viên Tường Vi. 2 MC Lê Hoàng - Quyền Linh cùng các khách mời tiếp tục có những tranh luận trái chiều xung quanh vấn đề nhạy cảm này. Cụ thể, Kim Tử Long cho rằng tiền là thứ vô cùng quan trọng và cuộc sống phải có tiền. "Ai dám nói với tôi rằng 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng, không làm không có tiền cứ ở nhà thì hạnh phúc không? Nếu mình không cần tiền sao mình phải đi làm, phải có tiền hạnh phúc mới nhân đôi", NSƯT cho biết.

Về phần mình, Tường Vi đồng ý với quan điểm này của NSƯT Kim Tử Long. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân chỉ mê tiền "vừa phải". nữ diễn viên cho rằng dù cần tiền nhưng cần phải chú ý sức khỏe, nếu không sẽ làm việc thiếu hiệu quả và mất nhiều hơn được. "Tiền rất cần thiết trong cuộc sống nhưng tôi không làm bán mạng để kiếm tiền", Tường Vi khẳng định.

Không cùng quan điểm với 2 khách mời, Lê Hoàng cho rằng không nên quá ham mê đồng tiền. Trái lại, anh đưa ra lời khuyên: ""Bạn hãy cực kỳ coi thường tiền, bạn coi tiền như rác với 1 điều kiện là bạn có tiền. Nghĩa là khi bạn có tiền rồi bạn phải rất là coi thường nó". Theo anh, nhiều người dù có tiền vẫn ham mê là sai. Tuy nhiên, nam đạo diễn cũng cho rằng người không có xu nào mà khinh tiền thì cũng sai. "Bạn chỉ có quyền coi thường tiền khi bạn có tiền thôi, và khi bạn có tiền rồi bạn mới hiểu rằng phải coi thường tiền như thế nào. Trong điều kiện có tiền rồi mình mới nghĩ thế được còn không có tiền mình chỉ muốn làm ra tiền thôi", Lê Hoàng giải thích. "Các bạn có 100 tỷ các bạn vẫn đi làm bởi vì lúc đó mới thấy hóa ra niềm vui đi làm quan trọng hơn tiền", anh tiếp tục.

Quan điểm này của Lê Hoàng lập tức gặp phải sự phản đối từ MC Quyền Linh. Anh cho rằng cần phải trân trọng tiền bởi nếu coi thường thì tiền sẽ không vào túi. Quyền Linh phản bác: "Anh Hoàng nói khinh tiền là không đúng ngay cả những tỷ phú thấy rớt 100 đô người ta vẫn nhặt, ta có thể cho ai đó hoặc làm điều gì đó có ích cho cuộc sống hơn. Vấn đề là tôi thấy rằng tiền không phải là tất cả, vấn đề quan trọng nhất vẫn là đam mê và sức khỏe".

Lo Quyền Linh hiểu sai ý đàn anh, Kim Tử Long vội giải thích: "Ý anh Hoàng là khi có tiền chúng ta sẽ tiêu xài thoải mái hơn. Còn có nhiều người có 100 tỷ rồi nhưng muốn có 200, 300, 400 tỷ rồi cuối cùng đi vào nhà giam luôn". Quyền Linh liền đồng ý với ý kiến này, đồng thời khẳng định trong cuộc sống cần có khát vọng phấn đấu cho tương lai nhưng không nên vì tham vọng kiếm tiền mà mất đi nhân tính. "Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này ai cũng mê tiền hết, vấn đề là có làm được ra tiền hay không thôi. Nếu có tờ 200 và 500 rơi trước mặt tôi sẽ nhặt cả 2 tờ luôn", nam MC dí dỏm.

Cùng với đó, khi chia sẻ về câu chuyện giữa tiền và tình cảm, nam NSƯT chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân. Anh từng được nhiều người bạn, thậm chí thân quen vay tiền nhưng rồi không chủ động trả lại khiến anh rất ấm ức. "Không đòi thì mất tiền, còn đòi mất bạn. Trời ơi đau khổ không? Nếu nói chữ tiền với chữ tình, 2 cái giờ làm sao, chọn cái nào khi chọn cái này thì mất cái kia?", Kim Tử Long chia sẻ.

Tác giả: Công Nguyễn

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net