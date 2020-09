Quyền Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An được điều động làm Bí thư Huyện ủy

Bà Nguyễn Thị Thơm từng giữ các chức vụ: Tháng 8/2003 – 12/2008 là Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 12/2008 - 7/2012 Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tháng 7/2012 – 11/2014 Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; Tháng 11/2014 – 12/2016 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 12/2016 – 10/2017 Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên; Tháng 10/2017 - 6/2019 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 6/2019 – nay, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An.