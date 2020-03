Quý ông nổi nhất hôm nay, đi xe Mercedes bấm trúng biển ngũ quý 6

Chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz GLC250 là anh Nguyễn Đình Anh (SN 1982, trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh) đi đăng ký và bấm được biển số 37A-666.66. Biển số “siêu đẹp” khiến cư dân mạng trầm trồ bàn tán.



Tuy nhiên, nhiều người lại tìm được những chiếc xe từng mang biển số ngũ quý 6 như trên và đặt ra nghi vấn.

Biển số xe đẹp ngũ quý 6

Giấy hẹn chủ nhân biển số xe đẹp ở Nghệ An

Mạng xã hội trước đó đã lan truyền ảnh biển ngũ quý 6 gắn vào 1 chiếc xe VinFast màu đen.

Chiếc xe này mang BKS 666.66 được xác định là giả

Thông tin với VietNamNet, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Cao Minh Phượng cho biết, người sáng nay bấm được biển số ô tô 37A-666.66 trú tại TP Vinh.



“Trước đó, chúng tôi phát hiện hình ảnh 2 xe dùng biển số giả mang BKS 37A-666.66. Có thể biển này đẹp nên họ thích làm biển giả. Biển sáng nay người dân bốc được mới chính xác là biển thật, do Đội đăng ký xe, phòng CSGT cung cấp”, Đại tá Phượng khẳng định.

