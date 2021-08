Quỳ Hợp (Nghệ An): Việc xử phạt Công ty TNHH Toàn Thắng liệu có “nương tay”?

Khu nhà xường của Công ty TNHH Toàn Thắng xây dựng trên đất lấn chiếm.

Công ty TNHH Toàn Thắng, có địa chỉ tại Khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An), do bà Trần Thị Toàn là người đại diện pháp luật. Công ty được nhân dân xem như “vua mỏ” ở Nghệ An bởi quy mô cũng như chất lượng, giá trị mỏ của đơn vị. Thế nhưng thời gian gần đây, lực lượng chức năng huyện Quỳ Hợp đã tiến hành kiểm tra và liên tục phát hiện xử phạt những sai phạm tại công ty này.

Cụ thể: ngày 23/4/2021, UBND huyện Quỳ Hợp đã ra Quyết định số 572/QĐ-UBND xử phạt hành chính và nộp phạt số tiền 55,853,000 đồng do thực hiện hành vi "chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn". “Đã đổ đất, đá thải và tập kết sản phẩm trên diện tích 4.000m2 (0,4ha), tại khu vực phía Tây của mỏ đá Lèn Chu, xã Thọ Hợp mà chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định. Quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP…”.

Đồng thời, UBND huyện Quỳ Hợp còn yêu cầu Công ty TNHH Toàn Thắng "Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Thời hạn khắc phục hậu quả là 90 ngày kể từ ngày nhận Quyết định". Tiếp đó, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã thực hiện kiểm tra hoạt động 2 mỏ Lèn Một và Lèn Chu của doanh nghiệp này và UBND tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.

Khu vực đất bị Công ty TNHH Toàn Thắng lấn chiếm để sử dụng đổ thải.

Theo đề nghị của UBND Quỳ Hợp tại Công văn số 666/UBND-TN, ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1876a/QĐ-UBND xử phạt Công ty TNHH Toàn Thắng số tiền 100 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chiếm đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn (xây dựng xưởng chế biến đá với diện tích 2,9ha trên đất trồng cây lâu năm) mà chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, quy định tại Điểm c, Khoản 7, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định Biện pháp khắc phục tại Điểm d, Khoản 7, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1,2,3,4 và Khoản 5 Điều này; cùng với đó, vi phạm của Công ty TNHH Toàn Thắng bị xử phạt, vi phạm quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP là bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm của mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tại Quyết định xử phạt số 1876a/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An lại không áp dụng biện pháp khắc phục buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm của Công ty TNHH Toàn Thắng có được theo quy định.

Theo Khoản 2, Điều 7 Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm quy định tại Điều 14 của Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá trị của phần diện tích đất lấn, chiếm trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất lấn, chiếm đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính), tính theo giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với loại đất đang sử dụng sau khi lấn, chiếm tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính

Mặt khác, dù Công ty TNHH Toàn Thắng đã tiến hành đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất, khai thác mỏ từ lâu và không ít lần cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương đến kiểm tra tại các mỏ của doanh nghiệp này, nhưng mãi đến gần đây mới phát hiện và xử lý.

Như vậy, trách nhiệm của lực lượng chức năng, chính quyền huyện Quỳ Hợp ở đâu khi sự việc lấn chiếm đất trồng cây lâu năm để xây dựng nhà xưởng trái phép rồi đưa vào hoạt động suốt nhiều tháng mới rồi bị phát hiện và xử lý? Cùng với đó, Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Nghệ An liệu có “nương nhẹ” so với quy định đối với vấn đề khắc phục hậu quả của doanh nghiệp này?

Được biết, doanh nghiệp này được thuê đất mỏ đá Lèn Chu, xã Thọ Hợp từ ngày 28/7/2020. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế có thể nhận thấy, mức độ khai thác của Công ty TNHH Toàn Thắng tại mỏ Lèn Chu hiện nay có dấu hiệu vượt quá công suất hàng năm cho phép rất lớn. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc bởi nếu cứ buông lỏng để tiếp tục khai thác với tốc độ như hiện nay, chỉ một thời gian ngắn nữa, doanh nghiệp này có thể khai thác hết toàn bộ trữ lượng 1,344,635m3 được cấp để khai thác trong vòng 30 năm, dù doanh nghiệp này chỉ được thuê đất mới được khoảng một năm.

