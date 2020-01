Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng – Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội.Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Đ/c Lê Doãn Hợp – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND - UBND tỉnh.

Mặc dù cùng sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô, nhưng mỗi năm một lần, chỉ vào dịp đầu năm mới, những người Nghệ ở Hà Nội mới có dịp gặp gỡ, hội ngộ đủ đầy để hàn huyên, chia sẻ thông tin về quê hương. Dù công tác, làm ăn, sinh sống ở xa quê, nhưng các thế hệ người Nghệ An vẫn luôn hướng về quê, nhất là những cán bộ lão thành, hưu trí tâm huyết vì sự phát triển của tỉnh, luôn quan tâm, dõi theo và có những tham vấn kịp thời cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH. Sự thành công, thành danh của người Nghệ An ở Thủ đô cũng như nhiều nơi khác luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần, là tài sản quý giá và nguồn sức mạnh to lớn của tỉnh.

Đ/c Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những đóng góp, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chính là nguồn động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tự tin vững bước trên chặng đường đã qua và trong thời gian tới.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thành Quý nhấn mạnh: khép lại năm 2019, cùng với thành tựu chung của cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 9,03%, thu ngân sách đạt 16.354 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay. GRDP bình quân đầu người đạt 43,08 triệu đồng. Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh so với các năm trước, ước đạt 76 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều tiến bộ rõ rệt; Mặc dù gặp thời tiết không thuận lợi, hạn hán, mưa lũ... nhưng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, đạt 4,81%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, là điểm sáng của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%…Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của những người Nghệ xa quê nói chung, hội đồng hương Nghệ An tại Hà nội nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, khó khăn thách thức đối với Nghệ An vẫn còn nhiều, cần sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như cộng đồng DN, đặc biệt là sự hậu thuẫn, ủng hộ, quan tâm của người Nghệ ở khắp mọi miền của tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, tuy vậy, đến nay Nghệ An vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức: Kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; một số chỉ tiêu khó đạt mục tiêu đề ra; một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tuy đã cố gắng giải quyết nhưng vẫn chuyển biến chậm; An ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là ở các vùng đặc thù; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyển, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm nhưng chưa thực sự vững mạnh, nhất là ở cơ sở.

Chủ tich UBND tỉnh cho biết: tình hình đó, đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà những yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn trong thời gian tới, nhất là năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tổng kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, xác định phương hướng cho giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các doanh nhân, cán bộ lão thành, hưu trí tại buổi gặp mặt.

"Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, rất cần sự quan tâm hơn nữa của những người con xứ Nghệ xa quê trong đó có các bác, các anh, chị đồng hương tại Hà Nội" - Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn.

Năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn các thế hệ lãnh đạo, những người Nghệ thành danh trên mọi miền tổ quốc, trong đó có Hà Nội tiếp tục ủng hộ, dõi theo, đồng hành, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, giúp tỉnh hoạch định chính sách phát triển dài hạn, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 – 2025; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045; hỗ trợ tỉnh thực hiện công tácxóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ sinh viên, thanh niên Nghệ An khởi nghiệp, lập nghiệp. Quan tâm dìu dắt, quy tụ các thế hệ để tạo nên cộng đồng người Nghệ An đoàn kết, gắn bó thân thiết và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh sẽ nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc góp ý của các tầng lớp nhân dân, các thế hệ lãnh đạo để xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới.

Dịp này, thay mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới.

Hội đồng hương Nghệ An tại HN tặng hoa, tri ân các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.

Cũng tại hội nghị gặp mặt, Hội đồng hương Nghệ An tại HN đã tặng hoa, tri ân các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.

