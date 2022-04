Quy hoạch Nghệ An có 3 thành phố, 2 thị xã và đô thị sinh thái trong tương lai

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, đơn vị tư vấn để cho ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước; là động lực phát triển chính của khu vực Bắc Trung Bộ; văn hóa, con người Nghệ An phát triển ở mức cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc.

Quy hoạch đưa ra các định hướng phát triển trọng tâm gồm: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế, 5 lĩnh vực trụ cột phát triển, 6 trung tâm đô thị.

Bốn hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông (gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển) phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ tổng hợp và các ngành kinh tế biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái; hành lang kinh tế Quốc lộ 7 phát triển lâm nghiệp và du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; hành lang kinh tế Quốc lộ 48A phát triển lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác và chế biến khoáng sản.

Năm lĩnh vực trụ cột phát triển: Phát triển công nghiệp, trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển du lịch dựa trên 3 trọng tâm: du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao biển; du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc

Đáng chú ý, tại dự thảo, đưa Nghệ An có 6 trung tâm đô thị: TP. Vinh mở rộng là trọng tâm; TP. Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu); TP. Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn); TX. Diễn Châu; TX. Đô Lương; Đô thị sinh thái Con Cuông.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay, quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, vừa là tiền đề, vừa là động lực để phát triển tỉnh trong mười năm tới và tầm nhìn đến 2050. Đây là nội dung hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành, các địa phương, vì vậy, các ngành, địa phương cần phải tập trung, quan tâm phối hợp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch một cách tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn tập trung vào một số nội dung để hoàn thiện quy hoạch theo kế hoạch đề ra. Bám sát Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản liên quan để thực hiện.

Các nội dung quy hoạch cần phải được rà soát kỹ, có trọng tâm, trọng điểm, súc tích, ngắn gọn, chỉ đưa vào những nội dung chính, những nội dung thực sự ưu tiên để thực hiện; tiếp tục rà soát, xem xét, xử lý những vấn đề mang tính chất liên ngành, liên huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch, đặc biệt trong quy hoạch phải đảm bảo gắn kết quy hoạch của tỉnh, của vùng và của quốc gia.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn