Quốc vương Oman qua đời ở tuổi 79

TTXVN đưa tin, các thông báo chính thức không nêu rõ ông qua đời vì lý do gì, song nhiều nguồn tin cho rằng ông bị ung thư ruột và đã phải điều trị bệnh trong một thời gian dài. Vương quốc Oman sẽ để tang Quốc vương Qaboos bin Said trong 3 ngày.

Được biết, Quốc vương kiêm Thủ tướng Oman Qaboos là quốc vương trị vì lâu nhất thế giới Arab. Ông không có con và cũng chưa từng công khai người kế vị. Theo một đạo luật ban hành năm 1996, Hoàng gia sẽ phải chọn ra người kế vị ngôi vua trong vòng 3 ngày sau khi ngai vàng bị để trống.

Quốc vương Oman Qaboos bin Said dự một lễ diễu binh tại Muscat (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN).

Thông tin trên VnExpress, nếu hoàng gia không đồng thuận, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, chánh án tòa tối cao và người đứng đầu lưỡng viện sẽ trao quyền cho người được quốc vương bí mật viết tên trong một bức thư niêm phong.

Ba anh em họ của Quốc vương Qaboos nhiều khả năng nằm trong danh sách này, gồm Bộ trưởng Văn hóa Haitham bin Tariq Al Said, Phó Thủ tướng Asaad bin Tariq Al Said và cựu tư lệnh hải quân Shihab bin Tariq Al Said, cố vấn cho Quốc vương.