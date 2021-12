'Quẩy' nhiệt tình trên đùi chồng giữa lễ cưới, cô dâu ăn mặc phản cảm bị chê 'lố lăng'

Một khách mời tại đám cưới của cô dâu Rochelle ở Florida (Mỹ) đã đăng tải khoảnh khắc “quẩy” hết mình của nhân vật chính khiến dân mạng “hết hồn”. Trong clip, Rochelle đi chân trần, mặc một chiếc váy khoe trọn phần da thịt sau lưng, chỉ có chiếc quần lọt khe che chắn bộ phận nhạy cảm.

Your browser does not support the video tag.

Cô dâu thong thả vờn quanh chú rể đang mỉm cười ngồi trên ghế, sau đó bạo dạn ngồi hẳn lên đùi anh và uốn éo trong khi các vũ công nhảy múa theo điệu nhạc Dance for You. Sau đó, bầu không khí càng thêm “nóng” khi cô cùng đoàn vũ công thực hiện động tác twerk gợi tình trong bản hit Twerkulator.

Màn trình diễn “bốc lửa” trên được bạn bè và gia đình của cặp đôi thích thú và ủng hộ nhiệt liệt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhìn cô dâu với cặp mắt ái ngại.

Cư dân mạng khi xem clip cảm thấy cô dâu "rất vô duyên". Rất nhiều bình luận chỉ trích cô dâu vì mặc nội y trong đám cưới, điệu bộ lẳng lơ, khoe da thịt trước mặt quan khách, trong đó có cả trẻ nhỏ. Đây là điều không nên chút nào.

Song, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực Rochelle, bởi suy cho cùng đây là ngày vui của cô, và cô có quyền tận hưởng nó mà không cần quan tâm đến những lời phán xét.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn