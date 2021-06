Quạt điều hòa, quạt phun sương có thật sự "thần thánh" và đáng mua?

Nói tới tác dụng thật sự của quạt điều hòa, PGS. TS Lê Minh Nguyên, Phó chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí Việt Nam, cho biết thực chất quạt điều hòa không có công dụng như máy điều hòa. Hiệu quả làm mát của quạt điều hoà phụ thuộc rất nhiều vào môi trường, độ ẩm không khí tương đối và nhiệt độ khô. Độ ẩm không khí càng cao, khả năng làm mát bằng hơi nước càng thấp. Do đó, trong điều kiện lý tưởng, quạt điều hoà chỉ giảm được trung bình 0-5 độ C, không có chuyện giảm đến 15 độ C như lời người bán quảng cáo. PGS. TS Lê Minh Nguyên chia sẻ thêm: "Do người bán lẫn người mua đều không hiểu kỹ về sản phẩm dẫn đến tình trạng nhiều người cảm thấy thất vọng sau khi mua về sử dụng. Quạt điều hoà đạt hiệu quả tốt nhất khi hoạt động trong không gian mở, nhiệt độ không khí vừa phải từ 30-32 độ C và có độ ẩm thấp từ 40-50%".