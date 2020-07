Qua rà soát phát hiện Nghệ An có hơn 11.400 vụ cấp đất trái thẩm quyền

Ông Võ Văn Ngọc - phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An tại buổi họp báo - Ảnh: THANH QUỲNH

Đó là thông tin được ông Võ Văn Ngọc - phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 9-7.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về tình trạng một số cơ sở chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến nhiều đơn thư khiếu nại, đặc biệt là tình trạng cấp đất trái thẩm quyền, ông Ngọc cho biết, trong những năm qua UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho các cơ quan chuyên môn rà soát việc cấp đất cho người dân trong đó nổi lên việc nhiều địa phương giao đất trái thẩm quyền.

"Bán đất, cấp đất trái thẩm quyền chủ yếu thuộc về lãnh đạo các thời kỳ trước. Xuất phát từ nguyên nhân địa phương quản lý nhà nước chưa tốt, còn có tình trạng buông lỏng và nhu cầu của người dân. Một số huyện, xã không có nguồn xây dựng cơ bản hay công trình phúc lợi đã tự ý thu tiền của người dân rồi giao đất cho họ nhưng lại không làm thủ tục cấp sổ đỏ", ông Ngọc nói.

Qua rà soát của các địa phương và ngành tài nguyên môi trường Nghệ An, tỉnh này có hơn hơn 11.400 trường hợp cấp đất trái thẩm quyền, trong đó có hơn 10.000 trường hợp trước thời điểm 1-7-2004.

"Chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt để thanh, kiểm tra các sai phạm đất đai này, trên cơ sở đó nhiều trường hợp cán bộ vi phạm nghiêm trọng đã được điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật", ông Ngọc nhấn mạnh.

Nhiều mảnh đất của người dân xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An mua của xã do trái thẩm quyền đến nay vẫn chưa làm được sổ đỏ - Ảnh: ĐIỀN BẮC

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Ngọc cho biết, đơn vị sẽ tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh để xử lý các tồn đọng và phân loại các trường hợp nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hợp thức hóa, phù hợp với quy hoạch; có trường hợp khó khăn vướng mắc sẽ phải xin ý kiến Bộ Tài nguyên và môi trường để giải quyết.

Những địa phương nào bán đất trái thẩm quyền sau ngày 1-7-2004 thì phải tự kiểm điểm để UBND huyện có hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể liên quan tới việc bán trái thẩm quyền.

Ông Bùi Đình Long - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh trách nhiệm để xảy ra việc cấp đất trái thẩm quyền thuộc về cấp huyện, xã; đồng thời phải có giải pháp tuyên truyền để người dân hiểu tại sao lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời về vấn đề Ban dân tộc tỉnh Nghệ An "đưa nhầm" 231 người Ơ Đu ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương vào đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025" với kinh phí 128 tỷ đồng được dư luận quan tâm, ông Lương Thanh Hải - trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - cho biết:

"Đề án được xây dựng trên cơ sở kế thừa từ số liệu khảo sát ở Tương Dương từ trước đó nhiều năm. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, số người dân tộc Ơ Đu ở xã Lượng Minh không còn như đề án đã phê duyệt nên đến nay chưa được đầu tư hỗ trợ bất cứ hạng mục nào từ nguồn của đề án".

Ông Hải nhận trách nhiệm của Ban Dân tộc Nghệ An có thiếu sót trong quá trình tham mưu, lập và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án. Ngoài ra không có động cơ lợi ích cá nhân khi tham mưu xây dựng đề án để trục lợi.

