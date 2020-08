Lúc 8h ngày 2/8, sáu xe chuyên dụng, một xe chở trang thiết bị cùng 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 thuộc Bộ tham mưu Quân khu 5 bắt đầu phun hóa chất trên các tuyến phố cổ Hội An.

Lực lượng công an, kiểm soát quân sự lập chốt chặn trên đường, hạn chế người dân ra vào. Chính quyền Hội An đề nghị người dân đóng kín cửa nhà để đảm bảo sức khỏe.

Phun hoá chất trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Văn An

Xe quân đội đi dọc các khu phố Cao Hồng Lãnh, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Châu Thượng Phong... để phun Chloramin B. Đây là những tuyến phố thời gian qua có nhiều du khách đến tham quan.

Ngoài ra, khu phố An Hội (phường Minh An), nơi đang bị phong tỏa vì có nhiều ca dương tính nCoV cư trú cũng được phun hóa chất khử khuẩn.

Các tuyến phố ở Hội An được phun hoá chất khử khuẩn sáng 2/8. Ảnh: Hà My

Hơn 10h, việc phun hóa chất khử khuẩn phố cổ Hội An hoàn tất. "Quân đội đã sử dụng hơn 220 kg hoá chất Chloramin B để phun khử khuẩn 40.000 m2 trên địa bàn", ông Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự thành phố Hội An cho biết.

Bộ đội phun hóa chất khử khuẩn trong ngõ nhỏ ở Hội An. Ảnh: Hà My

Sáng cùng ngày, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn phòng hóa 78 cũng phun hóa chất ở huyện Đại Lộc, gồm khu cách ly số 1, khu cách ly số 2, xóm mới Hòa Đông; thôn Đức Hòa, thôn Hòa Hữu, chợ Hà Nha, bệnh viện, chợ Ái Nghĩa, chùa Đào Nguyên. Đây là những nơi ca bệnh Covid-19 từng lui tới hoặc đang cách ly.

Hiện Quảng Nam ghi nhận 26 ca dương tính nCoV; thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình trong diện cách ly xã hội.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo Vnexpress