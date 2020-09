Phục hồi, tôn tạo di tích Văn Miếu Vinh, gần 20 năm vẫn nằm trên giấy (Bài 2): Đâu là khúc mắc khiến dự án bị "treo"

Văn Miếu Vinh chưa được xếp hạng Chúng tôi ngạc nhiên khi Giám đốc Sở VHTT Nghệ An cho biết “di tích lịch sử, văn hoá Văn Miếu Vinh đến nay vẫn chưa được xếp hạng”. Theo GĐ Sở VHTT Nghệ An, sở dĩ chưa được xếp hạng cho di tích này là do chưa có “phôi” (đất đai) rõ ràng cho di tích khi trong tổng số 6.700 m2 của Văn Miếu Vinh đang do Công ty CP In Nghệ An quản lý. Trong diện tích này có 20% diện tích 14 hộ dân đang cư trú, dự án chưa triển khai nên chưa giải phóng mặt bằng được.