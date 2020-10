Phụ huynh bé 2 tuổi bị bố bạn tát nói cương quyết nhờ công an vào cuộc

Có thể xử lý hình sự dù tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe 1 - 2% Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng cần xem xét trách nhiệm của các giáo viên và lãnh đạo của nhà trường đối với việc để cho phụ huynh tự ý vào lớp đánh đập một đứa trẻ mới chỉ 2 tuổi mà cô giáo không có phản ứng gì để bảo vệ cháu bé. Còn việc người đàn ông to khỏe, xông vào đánh đập đứa trẻ 2 tuổi rồi dọa nạt, uy hiếp tinh thần của cháu bé khiến cháu bé đau đớn, sợ hãi, đây rõ ràng là hành vi rất côn đồ, phản giáo dục. "Hành vi cho thấy người đàn ông này không hiểu được tâm lý và hành vi của những đứa trẻ ở độ tuổi 2 đến 3 tuổi khi mới đến trường", luật sư Cường nếu quan điểm. Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người đàn ông này, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, gia đình cháu bé này có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của cháu. Trong trường hợp chỉ cần có tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe dù 1 đến 2% thì cũng phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam người này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 do hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi.