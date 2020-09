Phớt lờ cảnh báo trơn trượt, du khách mải selfie rồi rơi xuống vực tử vong

Nạn nhân trong tai nạn đáng tiếc là Soipov Abdullokh, 22 tuổi, đến từ Uzbekistan. Trước khi sự cố xảy ra, người này cùng 6 bạn người Nga tham gia chuyến dã ngoại ở Ranong, miền nam Thái Lan vào sáng 5/9.

Khi cả nhóm tới vườn quốc gia thác Ngao ở tỉnh Ranong, họ dừng lại ngắm cảnh. Riêng Abdullokh phớt lờ biển cảnh báo, anh ra khu vực thác nước để chụp hình selfie thì vô tình rơi xuống dưới. Nhóm bạn là những người tận mắt chứng kiến cảnh nạn nhân trượt từ độ cao 15 m và rơi xuống.

Mải selfie bên thác nước, du khách trượt chân ngã tử vong. Ảnh minh họa

Khoảng 2 tiếng sau, đội cứu hộ tới hiện trường. Abdullokh được phát hiện nằm cạnh những tảng đá dưới đáy thác. Du khách 22 tuổi bị vết thương lớn trên đầu. Các nhân viên cho biết nạn nhân đã tử vong và thi thể được đưa tới bệnh viện ở Ranong để khám nghiệm.

Khi đội cứu hộ tới nơi, nạn nhân đã tử vong

Sau đó, nhóm bạn của nạn nhân được đưa về đồn cảnh sát để phục vụ cuộc điều tra. Những người này cho biết, họ cùng nhau thuê xe máy tới Phuket để ngắm cảnh. Khi tới khu vực thác nước, một mình Abdullokh đi qua vạch kẻ để leo lên thác, rồi trượt chân khi đứng trên tảng đá trơn và ngã xuống.

Hiện phía cảnh sát đang chờ thông tin từ bệnh viện xác nhận nguyên nhân cái chết và đã gửi thông báo tới Đại sứ quán Uzbekistan tại Thái Lan.

Nhóm bạn đi cùng nạn nhân

Những vụ tai nạn thậm chí chết người do mải chụp hình selfie đang trở thành "vấn nạn" ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Viện Y khoa All India tại New Delhi - Ấn Độ, có 259 trường hợp tử vong trên thế giới trong khi chụp ảnh "tự sướng" (selfie) từ tháng 10-2011 tới tháng 11-2017.

Trước tình hình này, một số quốc gia trong đó có thành phố Mumbai, Ấn Độ, đã ban bố 16 khu vực "không selfie" trên khắp thành phố.

Tác giả: Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Dân trí