Phốt căng: Chồng choáng váng phát hiện "thợ sửa ống nước" trốn trong tủ quần áo, diễn biến 3 mặt 1 lời sau đó mới "ối giời ơi"

Người đàn ông sẽ cảm thấy thế nào nếu như về nhà và phát hiện kẻ lạ mặt? Càng gây tò mò hơn khi kẻ lạ mặt trốn trong tủ quần áo ở phòng ngủ của gia đình. Ngay lúc đó, vợ anh ta lại đang bắt đầu giải thích liên hồi về sự trong sáng của cả hai?

Tình cảnh này chắc chắn vô cùng khó xử và đen đủi làm sao nó lại xảy đến với một người đàn ông ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cách đây vài ngày, anh về nhà thì thấy giường phòng ngủ vô cùng lộn xộn. Sau khi quay đi quay lại, anh choáng váng đến câm nín khi thấy trong tủ quần áo có đàn ông lạ mặt. Ngay lúc đó, người chồng cho rằng vợ đã ngoại tình và đây là nhân tình.

Căn phòng lộn xộn và kẻ sửa ống nước thì đang trong tủ.

Tuy nhiên, cô vợ đã vội vàng lao đến để giải thích. Cô nói rằng người đàn ông này "chỉ đến sửa ống nước" mà thôi. Sự việc này đang khiến dư luận hết sức xôn xao.

Trong đoạn clip đính kèm, ông chồng tỏ ra rất đau đớn và tuyệt vọng, cầm dao đe dọa cả vợ lẫn người trong tủ. Gã đàn ông lạ mặt do quá sợ hãi nên liên tục van xin: "Nếu anh bình tĩnh hơn, tôi sẽ ra ngoài".

Cô vợ ôm con nhỏ cũng thuyết phục: "Anh muốn làm cái quái gì đấy, bỏ dao xuống trước được không. Anh ta thật sự chỉ đến sửa vòi nước thôi mà".

Người chồng nhất quyết không tin, vừa khóc vừa mắng mỏ: "Tao biết mày có ý mà. Mày còn không biết xấu hổ khi có con ở nhà mà mày làm chuyện thế này".

Tuy nhiên, dù tức giận nhưng ông chồng không đánh mất lí trí mà vung dao chém người gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, sự tan nát cõi lòng và đau đớn của anh ta thì ai ai cũng đều thấy cả.

Chồng phát hiện thợ sửa ống nước trong tủ

Đúng là cuộc sống có những câu chuyện thật sự khó tin làm sao. Nhiều người cho rằng nếu chỉ đơn thuần là sửa ống nước thì việc gì kẻ lạ mặt phải trốn tận tủ quần áo phòng ngủ nhà người ta.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, những vụ mâu thuẫn như thế khiến cho trẻ nhỏ phải chứng kiến thật sự không nên. Nó rất không an toàn cho con trẻ và cũng tạo thành nỗi ám ảnh về sau.

Theo Ettoday

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc