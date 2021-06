Phòng tránh đồi mồi trên da khi thời tiết nắng nóng

Đồi mồi là gì?

Là các đốm màu đỏ, nâu, nâu đỏ hoặc đen có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên cơ thể khi có sự lão hóa, đặc biệt là ở gò má, cổ, cánh tay, cổ tay, trước ngực. Đồi mồi thường phổ biến ở lứa tuổi ngoài 55 nhưng đôi khi cũng xuất hiện ở các đối tượng trẻ hơn (khoảng 30 tuổi).

Cũng giống các bệnh do gia tăng hắc sắc tố melanin khác, đồi mồi xuất hiện nhiều hơn ở người tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời. Ban đầu, các đốm đồi mồi thường có màu nâu nhạt, sau đó ngày càng đậm hơn với kích thước to nhỏ không đều. Đồi mồi thường có hai loại là nổi trên da như nốt ruồi (nhưng kích cỡ to hơn và đậm dần), có loại đồi mồi chỉ nằm dẹp trên da.

Bạn có thể làm gì để ngăn chặn đồi mồi?

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, mặc dù đồi mồi không phải là một căn bệnh nguy hiểm, chị em vẫn nên có các chiến thuật bảo vệ chăm sóc da toàn diện. Bạn có thể tham khảo các bước sau đây:

Đội mũ, mặc quần áo dài khi ra đường;

Đeo kính râm để bảo vệ mắt và vùng da mắt;

Tránh ra ngoài vào buổi trưa khi ánh sáng mặt trời có cường độ mạnh nhất;

Sử dụng kem chống nắng chất lượng tốt với chỉ số SPF ít nhất là 30. Bạn nên thoa kem chống nắng ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài và thoa lại nếu phải vận động nhiều. Bạn nên nhớ sử dụng kem chống nắng ngay cả khi trời râm hoặc mưa nhé.

Sử dụng kem dưỡng da có chứa chất chống ô-xy hóa. Các chất này sẽ thấm sâu vào da và loại bỏ những chất độc hại bị mắc kẹt trong da. Ngoài ra, chất chống ô-xy hóa còn giúp chống lại các gốc tự do, đồng nghĩa với việc giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa cũng như hạn chế sự sản sinh melanin. Nếu bạn muốn sử dụng chất chống ô-xy từ các thành phần tự nhiên, bạn có thể thường xuyên dùng mặt nạ trái cây làm từ đu đủ xanh để kiểm soát dư lượng sắc tố trong da.

Uống đủ nước. Uống đủ nước chính là giải pháp dễ dàng nhất giúp bạn có làn da đẹp. Vì thế, bạn luôn cần phải uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, uống nhiều nước cũng sẽ giúp cơ thể bù lại lượng nước mất đi thông qua tuyến mồ hôi và đường tiết niệu. Nếu không da bạn rất dễ rơi vào tình trạng thiếu độ ẩm dẫn đến da khô cũng như nguy cơ mắc các vấn đề khác về da.

Ăn uống lành mạnh. Một vài loại thực phẩm sau đây được cho là sẽ giúp bạn kiểm soát các đốm đồi mồi: Cá ngừ. Cá ngừ là một thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, giàu vitamin và axit béo, đặc biệt là selenium. Selenium là một khoáng chất cần thiết nhằm bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do và điều trị các đốm thâm.

Rau củ, trái cây tươi. Rau củ, trái cây tươi chứa một lượng lớn chất ô-xy hóa bao gồm vitamin C, A và E. Các chất này cũng có chức năng chống lại gốc tự do gây hư tổn cho da. Vì thế, chúng sẽ ngăn tình trạng các đốm đồi mồi xấu đi trên da. Quả bơ sẽ giúp bạn loại bỏ các đốm đồi mồi và hạn chế các vấn đề về sắc tố, đồng thời bảo vệ da khỏi bị cháy nắng. Bạn có thể sử dụng nước sữa hay tinh dầu tỏi để điều trị các vết đốm đồi mồi. Chúng cũng mang lại kết quả tương tự như dầu bơ.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn