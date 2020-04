Mới đây, ngay sau khi Cơ quan CSĐT, CATP Thái Bình khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở CAP Trần Lãm ngày 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), mẹ anh Mai Thế Duy (SN 1988, người bị Đường Nhuệ cùng đàn em đánh thương tật 15%) đã có đơn tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình bao che cho Đường “Nhuệ”.

Trong đơn, bà Lý đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục làm rõ việc ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, sợ sệt không khởi tố, thậm chí bao che cho Đường Nhuệ”.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm nơi anh Duy bị Đường Nhuệ đánh dẫn đến thương tật 15%.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết, ông Cao Giang Nam cũng bị anh Nguyễn Văn Hà (SN 1989, là cán bộ công an phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) tố cáo áo đã bao che việc Đường “Nhuệ” và đàn em đến nhà xưởng của bố mẹ mình đập phá, chiếm dụng trong 16 ngày vào năm 2017. Tuy gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu nhưng ông Cao Giang Nam không xử lý.

Dư luận đặt câu hỏi, trước những thông tin tố cáo trên, Phó trưởng Công an TP Thái Bình "xoay" kiểu gì để "thoát" tiếng" bao che Đường Nhuệ?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ án Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, không thể không nói đến trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc điều tra vụ án.



Trong đơn tố cáo của bà Đinh Thị Lý nêu trên có yêu cầu xem xét trách nhiệm của ông Cao Giang Nam - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình do ông Nam là người ký quyết định khởi tố vụ án, đồng thời cũng là người ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án vì không xác định được ai là người đã đánh nạn nhân.

Anh Mai Thế Duy nhập viện sau khi bị Đường Nhuệ đánh.

Do vậy, Cơ quan CSĐT sẽ làm rõ nội dung đơn thư phản ánh của mẹ con bà Lý và các tình tiết, chứng cứ khác có liên quan, làm rõ nguyên nhân nào khiến một thời gian dài như vậy cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên.

Luật sư Cường đặt câu hỏi, nếu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình không khởi tố vụ án gây thương tích tại nhà Đường Dương với nạn nhân là phụ xe khách, báo chí dư luận không phản ánh, liệu có phục hồi điều tra đối với vụ án này hay không? Có khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường hay không?

Bởi trường hợp vụ việc rơi vào im lăng, cơ quan cảnh sát điều tra CATP Thái Bình không khởi tố bị can thì khi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ án này, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra và vụ việc vĩnh viễn không được giải quyết.

Bà Lý đã có đơn tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình bao che cho Đường “Nhuệ”.

Bởi vậy, luật sư Cường cho rằng, cần làm rõ ở đây là do nguyên nhân khách quan hay chủ quan, có sai phạm trong công tác điều tra, giải quyết vụ án hình sự này hay không. Tại sao đến nay mới khởi tố được bị can? Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Việc đánh người tại trụ sở công an mà không bị xử lý khiến nhóm đối tượng này càng hung hãn và gây ra nhiều vụ việc hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc này là không thể không xem xét.

Luật sư Cường cho rằng, nếu vẫn để Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình tiếp tục thụ lý giải quyết vụ việc này, e rằng sẽ gặp những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện thủ tục điều tra.

“Để vụ việc được giải quyết khách quan, công bằng, đúng pháp luật, để xử lý triệt để, nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và xem xét trách nhiệm trong hoạt động điều tra vụ án này (để vụ án kéo dài...) cần phải chuyển hồ sơ vụ án này lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để cùng giải quyết với vụ án cố ý gây thương tích trước đó”, Luật sư Cường nêu ý kiến.

Đồng thời, ông cho rằng, nhân dân tỉnh Thái Bình và dư luận xã hội rất mong vụ việc này được giải quyết khách quan, triệt để, đúng pháp luật để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm lập lại trật tự kỷ cương địa bàn, địa phương này, để người dân và doanh nghiệp yên tâm làm ăn, sản xuất và cũng là bài học răn đe đối với những người khác.

Theo luật sư Cường, trong quá trình điều tra liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường, cơ quan điều tra sẽ tiếp nhận tất cả các đơn thư tố cáo, tố giác, phản ánh của người dân về những sai phạm của băng nhóm này và những sai phạm của cơ quan chức năng trước đây (nếu có).

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trong trường hợp những hành vi sai phạm theo nội dung đơn thư tố cáo, tố giác là có căn cứ, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Còn nếu nội dung tố cáo là không có căn cứ hoặc chưa đủ cơ sở thì cơ quan điều tra cũng sẽ có trách nhiệm thông báo, trả lời cho người tố cáo được biết theo quy định của pháp luật về việc xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Do vậy, về nguyên tắc, trong quá trình điều tra vụ án này, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy có hành vi bao che cho tội phạm, đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội hoặc tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, Tội ra quyết định trái pháp luật... thì đây là những hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, thẩm quyền giải quyết thuộc về Cơ quan điều tra trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nếu nội dung đơn thư tố cáo, tố giác, phản ánh của công dân là có căn cứ, cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: Báo Kiến Thức