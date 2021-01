Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại huyện Tân Kỳ

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2020, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ các chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định địa bàn. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ tết, nhất là bảo đảm an toàn diễn ra đại hội Đảng bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Phối hợp với các lực lượng tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Làm tốt công tác tham mưu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo chương trình kế hoạch.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chúc mừng.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã chúc mừng những kết quả mà Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ đã đạt được, đặc biệt ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đối với nhiệm vụ quân sự. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và báo cáo kịp thời với cấp trên, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng để thực hiện, xử lý kịp thời các tình huống, trước mắt là góp phần đảm bảo an toàn đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham mưu tốt cho địa phương tiếp đón, động viên các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 đảm bảo đủ chỉ tiêu, làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ.

Lãnh đạo quân khu 4 tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ.

Dịp này, lãnh đạo quân khu 4 cũng tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An