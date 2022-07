Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách

Tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An

Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 90 đối tượng, trong đó có 2/3 là thương binh, bệnh binh tâm thần của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An là nơi đang nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 62 thương, bệnh binh, vợ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Trong thời gian qua, với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bằng tình thương và trách nhiệm, bằng tâm trí và nghị lực của mình, tập thể cán bộ công nhân viên các Trung tâm đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó; sức khỏe của bệnh nhân ngày càng được ổn định, đời sống tinh thần vật chất ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm thương binh tại phòng bệnh

Thăm hỏi sức khỏe các thương binh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, chăm lo cho những người có công với đất nước là truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là nghĩa vụ, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, như lời Bác Hồ căn dặn lúc sinh thời. Để đất nước được như ngày hôm nay các thương bệnh binh ở đây và rất nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần tuổi trẻ, xương máu vì đất nước sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và mọi thế hệ ghi nhớ, tri ân. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã bày tỏ sự tri ân với công lao, sự hy sinh, mất mát to lớn của các thương, bệnh binh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu động viên các thương binh

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, viên chức trong công tác chăm sóc, điều trị, điều dưỡng những thương, bệnh binh đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa

Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại TP Vinh. Đoàn đã thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, bệnh binh 1/3 (81%) tại khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng. Chồng bà là ông Phạm Đức Toàn, sinh năm 1950, là thương binh hạng 1/4 (81%) đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Ông bà có 3 người con đã có gia đình riêng. Hiện ông bà đang ở với gia đình người con trai cả làm nghề tự do. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sức lao động của người con trai cả và trợ cấp ưu đãi người có công của 2 ông bà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình ông Lê Ngọc Vinh

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Lê Ngọc Vinh, sinh năm 1948, Thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 36%, trú tại số 18, đường Trần Phú, Thành phố Vinh. Ông là người làm kinh tế giỏi, có 2 cơ sở sản xuất đồ thờ tại phường Hồng Sơn và phường Lê Mao. Là chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ Thành Vinh ở đường Trần Phú, tạo việc làm cho 10 người bị ảnh hưởng chất độc hóa học. Gia đình ông tham gia tích cực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân Liệt sỹ; hỗ trợ tặng quà cho các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

