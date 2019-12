Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Đền Thánh An Tôn nhân dịp Lễ Giáng sinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng Đền Thánh An Tôn nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; VõThị Minh Sinh – Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành và được hưởng nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Tại Đền Thánh An Tôn – Trung tâm hành chính Giáo phận Vinh, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc cộng đồng bà con giáo dân Đền Thánh An Tôn và các cụ linh mục sức khỏe, một mùa giáng sinh an lành và được hưởng nhiều hồng ân của thiên chúa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết, năm 2019 tỉnh Nghệ An đạt được thắng lợi toàn diện. Kinh tế phát triển khá, đời sống vật chất của các cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được chăm lo. Trong những thành tựu chung mà tỉnh đạt được có sự đóng góp rất lớn của bà con giáo dân và vai trò của các doanh nhân giáo dân, các chức sắc, chức việc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp hết sức thiết thực, cụ thể, hiệu quả của cộng đồng bà con giáo dân.

Phó Bí thư Tỉnhủy mong muốn trong năm tới, cộng đồng bà con giáo dân chúng ta tiếp tục được chăm lo tinh thần một cách tốt nhất theo đúng tinh thần của Chúa Giê Su. Bà con giáo dân sẽ có nhiều tiến bộ trong sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao đời sống vật chất. Mong muốn bằng sự nỗ lực, các hoạt động cụ thể cộng đồng bà con giáo dân, các vị chức sắc, chức việc để góp phần phản ánh tích cực công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và sự bình yên trong nhân dân toàn địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng khối đoàn kết, chia sẻ tương thân tương ái của các cộng đồng dân cư, trong từng cộng đồng ngày càng được củng cố, phát huy vai trò tích cực nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, tươi vui hơn.

Thay mặt ĐềnThánh An Tôn, Giu se Nguyễn Văn Hiệu – Phó Giám đốc Đền Thánh An Tôn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến cộng đồng giáo dân trên địa bàn tỉnh nói chung và Đền Thánh An Tôn nói riêng. Cộng đồng giáo dân Đền Thánh An Tôn cùng với nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”.