Phim trường ở TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Theo Vietnamplus vụ cháy xảy ra vào lúc 18h30 ngày 28/12. Thời điểm trên, người dân sinh sống ở khu vực xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP.HCM) không khỏi hoảng hốt khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ phim trường Nhà Bè (424/17 đường Nguyễn Bình).

Your browser does not support the video tag.

Không lâu sau đó, một ngọn lửa lớn bùng lên, tỏa khói mù mịt rồi nhanh chóng lan rộng khắp phim trường rộng hàng trăm mét vuông. Người dân phát hiện hỏa hoạn lập tức hô hoán nhau dập lửa nhưng không mấy hiệu quả.

Theo Tiền Phong, ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động nhiều đội PCCC cháy để hỗ trợ gồm Nhà Bè, quận 7 và Khu vực 5 cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt để dập lửa (ảnh: Tiền Phong).

Sau khoảng 3 tiếng dập lửa, tới khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Bá Di

Nguồn tin: Báo Người đưa tin