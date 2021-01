Phi Nhung bất ngờ nằm xuống sàn khi có người hâm mộ đến chụp ảnh cùng

Your browser does not support the video tag.

Video: Phi Nhung nằm ra sàn để chiều lòng người hâm mộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip Phi Nhung đang hát bài “Trộm nhìn nhau” trên sân khấu chương trình chào xuân thì một nữ khán giả đứng tuổi tiến đến phía dưới bục tỏ ý muốn selfie với cô. Tuy nhiên, vì bục sân khấu rất cao lại không có lối đi xuống nên Phi Nhung liền nằm xuống sàn để vừa tầm vào khung hình của người khán giả.

Cùng với hành đồng nằm xuống, Phi Nhung vẫn cầm mic và hát bình thường khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Sau đó, nhiều khán giả khác cũng đi đến dưới bục sân khấu để chụp hình với thần tượng của mình.

Clip ghi lại hành động trên của Phi Nhung sau khi đăng tải trên nền tảng TikTok gần 1 ngày đã nhận được hơn 87.000 lượt yêu thích. Trong phần bình luận, người hâm mộ liên tục khen ngợi hành động thân thiện và chiều fan của nữ ca sĩ.

Một số người viết: "Tội cô, fan muốn có ảnh chụp chung nên cô phải nằm ra mà chiều ý, nhưng mà nằm vậy hát khó thở lắm”, “Tôi cũng đi hát, nhưng đứng hát còn mệt mà chị Phi Nhung nằm vẫn hát được thì thật là xuất sắc”, “Không chỉ mỗi lần này, mấy lần trước chị Phi Phung cũng chiều ý mọi người mà lăn, lê để fan có tấm hình ưng ý, yêu chị nhiều lắm”,…

Bên cạnh đó, không ít ý kiến tỏ ra không đồng tình với hành động đòi selfile với thần tượng khi họ đang biểu diễn của nữ khán giả trong clip nói riêng và nhiều người hâm mộ nói chung. “Trời ơi, chụp ảnh cùng thì đâu thiếu lúc, tại sao cứ phải nhè lúc người ta đang biểu diễn vậy. Thần tượng họ thì cũng phải hiểu rằng họ phải biểu diễn theo đúng lịch của chương trình, đây là chị Phi Nhung còn vừa nằm vừa hát được chứ nhiều người có vấn đề về sức khỏe không làm được vậy thì làm sao”; “Yêu nghệ sĩ thì phải hiểu và thông cảm với họ, nên hiểu rằng họ đang biểu diễn thì không nên làm gián đoạn, như vậy là vô duyên, thiếu tế nhị”, “Hãy là một khán giả văn minh, đừng nên vì ý muốn cá nhân mà làm ảnh hưởng tới thần tượng và những người đang xem khác”,...

Tác giả: LỘC LIÊN

Nguồn tin: Báo Tiên phong