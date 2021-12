Phê chuẩn khởi tố thầy giáo dâm ô học sinh

Tin từ VKSND huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vừ Bá Phia, SN 1989, trú tại bản Trung Tâm, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, là giáo viên trường tiểu học xã Mường Lống 1 về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 146 BLHS.

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 24/11/2021, Phia đi từ nhà tại bản Trung Tâm, xã Mường Lống đến khu ký túc xá trường tiểu học Mường Lống 1 để kiểm tra.

Khi vào trong ký túc, Phia vào phòng của 4 học sinh gồm: L Y P; L T M, L Y D và G Y R (đều SN 2011) học sinh lớp 5, tại đây Phia đã có những hành vi dâm ô đối với các cháu.

Ngày 03/12/2021, gia đình các cháu đã làm đơn trình báo Cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của thầy Phia.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoàng Tuấn

Nguồn tin: baovephapluat.vn