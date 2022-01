Phát ngôn của "dì ghẻ" bạo hành bé V.A bất ngờ được đào lại, CĐM càng thêm phẫn nộ

Liên quan đến cái chết thương tâm của bé gái V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) do bị "dì ghẻ" bạo hành tàn bạo suốt 4 tiếng đồng hồ, mới đây VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Những ngày qua, những thông tin liên quan đến "dì ghẻ" Quỳnh Trang, từ những bức ảnh cũ, video cũ hay các dòng trạng thái trên trang cá nhân đều được dân mạng lùng sục và để lại vô số bình luận chỉ trích.

Mới đây nhất, thêm một chi tiết từ chính trang facebook cá nhân của người mẹ kế 26 tuổi này cũng được những "thám tử mạng" thi nhau chia sẻ. Cụ thể, vào tháng 3 năm nay, Quỳnh Trang đã đăng tải một bức ảnh cá nhân kèm theo dòng chú thích: "Tiền em thiếu, về nợ cùng em. Anh ghét ai, em đánh cùng anh".

Dòng caption trên trang cá nhân của "dì ghẻ" được đào lại khiến dư luận càng thêm phẫn nộ

Mặc dù ở thời điểm đăng tải, dòng cảm xúc này chỉ là lời thả thính đơn thuần, thế nhưng sau khi vụ việc bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong (con của người tình và vợ cũ) bị phanh phui, chia sẻ này được đào lại đang khiến dư luận thêm phần phẫn nộ.

Bên dưới các bài đăng của Quỳnh Trang, dân mạng đều để lại những bình luận nhắc đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích hành động mất nhân tính của người "mẹ kế" đối với con riêng của chồng.

Liên quan đến vụ việc, chị T.N - bạn thân gần nhà chị H. là mẹ đẻ của bé V.A cho biết chị H. và Thái từng vượt qua sự cấm cản của gia đình nhà chồng để kết hôn. Chị H. là người rất biết chăm chút nhà cửa, vun vén cuộc sống, chăm chồng chăm con. Tuy nhiên, tất cả bi kịch bắt đầu vì sự xuất hiện của "tiểu tam" và thói lăng nhăng của Thái.

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, chị H. bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm. Có quá nhiều biến cố xảy ra khiến chị H. không thể gặp con thường xuyên.

Đoạn tin nhắn xin đón con của mẹ đẻ bé V.A

Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A vào ngày 23/9/2020 có thể thấy chị H. tỏ ra khá thiện chí và lịch sự, nhún nhường khi xin phép chồng cũ đón con gái. Tuy nhiên, đáp lại mẹ V.A, ông Thái tỏ ra dứt tình khi xưng cô - tôi, đồng thời nêu rõ 3 việc với mẹ V.A. Trong đó, đáng chú ý nhất, Thái tuyên bố thời điểm trao quyền "quản lý" bé V.A cho người tình, chỉ một tháng sau khi ly hôn: "Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón V.A hoặc chở L.A sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai".

Trước đó, ông Vinh (bác ruột bé V.A.) cho biết chị H. và Thái đã ly hôn hơn 1 năm, bé trai ở với mẹ, còn V.A. ở với bố. Kể từ sau khi ly hôn, chị H. bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Thời gian mới chuyển đến chung cư, chị H. thường gọi điện nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống sảnh để gặp nhưng Thái ngăn cấm và còn lặp camera giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Khi mọi kênh thông tin để biết về tin tức của con gái đều bị chặn, chị H. phải nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội với Thái để hỏi họ hình ảnh về con gái. Khi xem được hình ảnh con chụp chung của bé V.A với Thái và người tình, chị đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau từng ngày bé gái đang phải chịu đựng cho đến khi nhận được thông tin con gái tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

