Phát hiện xe chở đầy thi thể bên ngoài văn phòng thống đốc bang ở Mexico

Hiện trường vụ ô tô chứa đầy thi thể bỏ lại bên ngoài văn phòng thống đốc ở Mexico (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn lời giới chức địa phương cho biết, một chiếc ô tô 7 chỗ bên trong có 10 thi thể đã được phát hiện bên ngoài văn phòng của thống đốc David Monreal ở bang Zacatecas, Mexico rạng sáng 6/1. Các nạn nhân có dấu hiệu bị hành hung trước khi tử vong.

Giới chức trách cho biết, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã lái chiếc xe tới đậu ở khu vực này, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ và đang thẩm vấn 2 nghi phạm bị cho có liên quan đến vụ việc.

Thống đốc Monreal cho rằng, những kẻ tội phạm đã cố ý đưa chiếc xe chở thi thể này đến trước văn phòng của ông nhằm mục đích đe dọa. Tuy nhiên, ông khẳng định không sợ hãi và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ khôi phục trật tự tại đây".

Zacatecas là một trong những khu vực chứng kiến tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất ở Mexico do cuộc chiến giữa các băng đảng. Năm 2021, bang này ghi nhận hơn 1.050 vụ giết người. Zacatecas nằm trên tuyến đường vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ vào Mỹ. Do vậy, an ninh là một trong những thách thức lớn nhất của bang này.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí