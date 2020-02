Phát hiện ổ thứ 4 H5N6 ở Nghệ An, khẩn cấp tiêm phòng hàng nghìn gia cầm

Your browser does not support the video tag.

Ngày 13/2, ông Ngô Đức Quỳnh, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả dương tính với dịch cúm gia cầm H5N6 tại một hộ ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay trên địa bàn đã xảy ra 4 ổ dịch tại các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng và Quỳnh Hưng, đều thuộc huyện Quỳnh Lưu. Với 6 hộ có gia cầm mắc bệnh, tiêu hủy 371 gia cầm.

Quỳnh Lưu là một trong những địa phương trọng điểm nuôi gia cầm của tỉnh Nghệ An, vì vậy, dịch xuất hiện tại địa phương đã gây tâm lý bất an, lo lắng cho người dân. Hiện, cơ quan Thú y huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc, lấy mẫu bệnh phẩm đồng thời khoanh vùng, dập dịch, tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất khử trùng tiêu độc trong vùng dịch...

Ông Đậu Đức Năm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết, dịch chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng Quỳnh Lưu là huyện có số lượng nuôi gia cầm lớn và xuất hiện dịch vài năm gần đây nên khả năng lây lan cao. “Huyện Quỳnh Lưu đang khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin dịch cúm gia cầm H5N6 trên toàn bộ đàn gia cầm, thủy cầm tại ổ dịch ở xã trên”, ông Năm nói.

Hiện Nghệ An đã xuất hiện 4 ổ dịch H5N6.

Theo Phó ci cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, cúm gia cầm H5N6 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do virus cúm thuộc nhóm A/H5N6 gây ra. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài khác nhau như gà, vịt, ngan, chim cút...

“Trước tình hình dịch cúm A/H5N6, các địa phương tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã và các phương tiện thông tin truyền thông để người dân chủ động phòng dịch. Khi có hiện tượng gia cầm, thủy cầm bị bệnh, người dân cần báo cho chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng”, ông Quỳnh nói.

Cúm gia cầm xuất hiện tại 5 địa phương, tiêu hủy hơn 40.000 con Bộ NN&PTNT thông tin, tính đến ngày 11/2/2020, cả nước hiện có 10 ổ dịch cúm gia cầm do virus cúm A/H5N6 gây ra, buộc phải tiêu hủy 43.202 con gia cầm tại 5 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

