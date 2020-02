Nghệ An tập trung khống chế dịch cúm H5N6 trên gia cầm

Xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu) phun hóa chất tiêu độc khử trùng trong ổ dịch. Ảnh: baonghean.vn

Giải pháp được tỉnh đề ra là tập trung tuyên truyền về dịch để các hộ chăn nuôi và chính quyền các địa phương nắm được các thông tin về diễn biến của dịch, cách phòng chống; bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các địa phương. Ngành thú y và chính quyền các địa phương khuyến cáo đến người dân không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, sử dụng gia cầm trong vùng có dịch.

Hiện nay, do diễn biến phức tạp của thời tiết nên nguy cơ dịch phát sinh và lây lan rất cao. Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ngành thú y và các địa phương tích cực, chủ động hơn trong phòng, chống dịch cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm; giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

Trước đó, dịch cúm H5N6 đã xuất hiện tại các xã Ngọc Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu). Riêng tại xã Quỳnh Hồng, ngày 7/2, dịch cúm H5N6 xuất hiện trên đàn gia cầm của 2 hộ dân trong xã. Quỳnh Lưu là một trong những địa phương trọng điểm nuôi gia cầm của tỉnh Nghệ An, vì vậy, dịch xuất hiện tại địa phương đã gây tâm lý bất an, lo lắng cho người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin chính thức dịch cúm H5N6 xuất hiện tại địa phương, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tích cực phối hợp với ngành thú y tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại vùng có dịch; tiêm vắc xin phòng dịch trên toàn bộ đàn gia cầm tại các xã có dịch; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã để người dân biết.

Tại Nghệ An việc phòng chống dịch H5N6 đang gặp nhiều khó khăn, do Nghệ An là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn, với 26.094 nghìn con, tăng 6,48% so cùng kỳ năm 2019; trong đó, đàn gà 21.663 nghìn con, tăng 8,48%.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, phương thức nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong dân là chủ yếu, các hộ nuôi thiếu đầu tư các giải pháp về kỹ thuật thú y một cách bài bản. Mặt khác, lực lượng thú y thiếu, phương tiện phòng chống dịch hạn chế.

Tại Nghệ An hiện đang là mùa mưa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, là môi trường thuận lợi để dịch xuất hiện, lây lan.

