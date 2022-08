Phát hiện loại thuốc kháng sinh phổ biến bị làm giả

Tại công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới đây, Cục Quản lý Dược cho biết, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu sản phẩm thuốc viên nén dài bao phim Cefuroxim 500 (SĐK: VD-27836-17, lô SX: 71240820, NSX: 240820, HD: 240823; Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) tại Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc - Thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội.

Kết quả cho thấy, mẫu sản phẩm trên có hình thức nhãn và hình thức viên không giống mẫu thuốc thật, không có phản ứng định tính Cefuroxim. Tuy nhiên, sản phẩm này lại có phản ứng định tính với Paracetamol, hàm lượng Paracetamol là 319,2mg/viên.

Sau khi đối chiếu, xem xét, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả Cefuroxim 500 nêu trên.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược cũng đã chỉ ra các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật. Cụ thể như, chữ in trên nhãn hộp thuốc có phông chữ sai khác, một số chữ lệch so với bao bì thuốc thật. Xung quanh viền thuốc in số lô - hạn sử dụng trên vỉ có sai khác so với thuốc thật. Thuốc giả có viền xung quanh nhẵn bóng, thuốc thật có viền xung quanh có gai.

Hình ảnh và thông tin phân biệt thuốc giả và thuốc thật.

Viên thuốc thật là viên nén dài, bao phim màu trắng, mặt và cạnh trơn bóng. Thuốc giả cũng là viên nén dài màu trắng nhưng không trơn bóng, thành cạnh không sắc nét.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Cefuroxim 500 giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, cần kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc Cefuroxim 500 giả.

Thuốc Cefuroxim 500mg thuộc nhóm kháng sinh cephalosporin, được chỉ định khá phổ biến trong các trường hợp nhiễm khuẩn như viêm đường tiết niệu, viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn tiêu hóa...

Cefuroxim 500mg là thuốc kê đơn, người bệnh không tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn