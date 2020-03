Phát hiện hàng chục "nam thanh nữ tú" tàng trữ, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Cụ thể, vào khoảng 0h10 ngày 26/3, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an xã Tiền Phong kiểm tra nhà nghỉ Tùng Lâm ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong do anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985) ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện tại phòng 301 có 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, một túi khác chứa một viên nén màu hồng và hai nửa viên nén màu hồng (đều là ma túy tổng hợp).

Bước đầu các đối tượng: Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Thọ, Trần Ngọc Sơn (đều SN 1991), cùng trú tại TP Bắc Giang khai: Khoảng 23h ngày 25/3, sau khi cùng nhau uống rượu, cả nhóm đã góp tiền mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết rồi bắt taxi đến nhà nghỉ Tùng Lâm thuê phòng để sử dụng. Trên đường đi, các đối tượng gọi điện cho 3 nữ tiếp viên đến sử dụng cùng.

Nhóm thanh niên tại cơ quan điều tra (ảnh: Sỹ Quyết)

Tiếp tục kiểm tra phòng 203 ở nhà nghỉ Tùng Lâm, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng khác (3 nam, 3 nữ) đang sử dụng chất ma túy; thu giữ 3 gói nhỏ chứa chất màu trắng, 2 viên nén màu hồng (đều là ma túy tổng hợp).

Cơ quan công an tiếp tục kiểm tra tại các phòng 303, 402, 403 và 501, tổ công tác phát hiện, bắt giữ thêm 16 đối tượng khác có biểu hiện vừa sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu cầu về trụ sở Công an huyện Yên Dũng điều tra.

Qua kiểm tra, Công an huyện Yên Dũng xác định 18/28 đối tượng dương tính với ma túy (9 nam, 9 nữ), trong đó cả 6 đối tượng ở phòng 301 đều dương tính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin