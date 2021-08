Phát hiện hàng chục đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

Ngày 11/8, Công an huyện Duy Xuyên thông tin, công an huyện vừa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Luxury (thuộc khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước); phát hiện nhiều phòng vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Các đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm (Ảnh: Công an Duy Xuyên).

Theo đó, vào lúc 20h40 tối 10/8, khi công an huyện tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Luxury thấy cơ sở này vẫn đóng kín cửa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kiểm tra đã vào được bên trong.

Tại tầng 2, lực lượng công an phát hiện có 5 phòng gồm 18 đối tượng đang hát hò và có nhiều biểu hiện đã sử dụng chất kích thích. Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện 13/18 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật có liên quan và đưa các đối tượng về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 2/5, UBND huyện Duy Xuyên đã có quyết định tạm dừng các dịch vụ không cần thiết trên địa bàn huyện, trong đó có dịch vụ kinh doanh karaoke.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí