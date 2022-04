Phát hiện bị quay lén khi đi cổ vũ Công Phượng, Viên Minh liền có một hành động nhỏ nhưng được khen quá tinh tế!

Dù khá kín tiếng nhưng Tô Ngọc Viên Minh - bà xã Công Phượng vẫn là nàng WAG chịu khó lên sân cổ vũ chồng nhất nhì. Tối 25/4, trong trận đấu của CLB Hoàng Anh Gia Lai với Jeonbuk Hyndai Motors trên sân Thống Nhất (TP.HCM) thuộc khuôn khổ AFC Champions League 2022, Viên Minh cũng xuất hiện trên khán đài.

Trong đoạn clip được đăng tải trên MXH, Viên Minh đi cùng Phương Anh - em gái Công Phượng. Dù đeo khẩu trang nhưng có thể nhận ra cả 2 trò chuyện khá vui vẻ, cho thấy mối quan hệ thân chị dâu - em chồng thân thiết.

Clip Viên Minh né camera khi bị quay lén (Nguồn: Ted Trần)

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là pha tránh camera của Viên Minh. Theo đó, khi phát hiện camera đang hướng về phía mình, vợ Công Phượng nhanh chóng né ra, khuất phía sau người đứng trước.

Khoảnh khắc Viên Minh né khi thấy ống kính

Hành động của Viên Minh nhanh chóng khiến netizen quan tâm và để lại bình luận nhận xét. Có người còn cho rằng chi tiết này thể hiện sự khiêm tốn và tinh tế của ái nữ cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM:

- Viên Minh khiêm tốn quá, cứ né camera của phóng viên thôi.

- Né cam rất tinh tế!

- Chị né cam quá!

- Trong số các "nóc nhà" của hội cầu thủ, mình thích nhất vợ Duy Mạnh và vợ Công Phượng.

Công Phượng cũng xuất hiện trong clip, không quên vỗ tay cảm ơn và chào khán giả

