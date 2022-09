Phát hiện 58 đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán Karaoke Hương

Cảnh sát đột kích quán Karaoke Hương phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Công an thành phố Trà Vinh, kiểm tra đột xuất quán Karaoke Hương (khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh), do bà Võ Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, ngụ cùng địa chỉ) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 5 phòng karaoke có 62 nam, nữ đang "bay lắc". Những người này từ 14 đến 36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 58 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi nilon trong suốt đã qua sử dụng, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Tác giả: Thanh Hòa (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức