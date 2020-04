Phát hiện 20 tài xế dương tính ma túy vẫn chạy xe trên đường

Từ ngày 31-3 đến ngày 26-4, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện lập biên bản hơn 20 tài xế xe chạy nội tỉnh và Bắc-Nam dương tính với ma túy.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An test nhanh ma túy trong nước tiểu của tài xế. Ảnh: Đ.LAM

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt hành chính 20 người có hành vi vi phạm điều khiển ô tô chạy trên đường mà trong người dương tính với chất ma túy.

Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng. CSGT đã yêu cầu các tài xế trú Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng… chạy xe đường dài qua tỉnh Nghệ An thử nước tiểu và test nhanh ma túy.

Đội CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) trong lần ra quân triển khai thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Video: Đ.LAM

Rất may lực lượng CSGT đã phát hiện kịp thời các tài xế lái xe mà trong người có chất ma túy để không xảy ra “phê ma túy”, không gây tai nạn nghiêm trọng.

