Phát hiện 20 công nhân tại một nhà máy may mắc Covid-19 qua test nhanh

Sáng 7-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6-1-2022 đến 6 giờ ngày 7-1-2022), tại Nghệ An ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 mới tại 9 địa phương (Đô Lương: 18, thị xã Hoàng Mai: 13, Thanh Chương: 8, Quỳ Châu: 6, Diễn Châu: 6, Yên Thành: 2, Nghi Lộc: 2, Nam Đàn: 1, thị xã Thái Hòa: 1).

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trong đó có 24 ca cộng đồng tại 6 địa phương (Đô Lương: 17, Nghi Lộc: 2, Thanh Chương: 2, Yên Thành: 1, Nam Đàn: 1, thị xã Hoàng Mai: 1), 33 ca đã được cách ly từ trước (24 trường hợp là F1, 4 ca từ Lào về, 5 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Theo thống kê của cơ quan chức năng có 46 ca có triệu chứng, 11 ca không có triệu chứng.

Được biết, trong các ca cộng đồng đáng chú ý có 20 trường hợp là công nhân đang làm việc tại một nhà máy may M.A. trên địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An. Qua lấy mẫu test nhanh sang lọc đã phát hiện 16 công nhân người huyện Đô Lương, 1 công nhân người Yên Thành, 1 công nhân người Nghi Lộc và 2 công nhân người huyện Thanh Chương đang làm việc tại nhà máy may này có kết quả dương tính SARS-Cov-2.

Hiện tại cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan đến những ca mắc Covid-19 tại nhà máy may trên để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 8.674 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.226, Quỳnh Lưu: 765, Nghi Lộc: 592, Yên Thành: 564, Quỳ Châu: 528, Diễn Châu: 517, thị xã Hoàng Mai: 508, Quế Phong: 465, Thanh Chương: 391, Con Cuông: 374, Đô Lương: 337, Tân Kỳ: 337, Quỳ Hợp: 329, Nghĩa Đàn: 310, Hưng Nguyên: 302, Nam Đàn: 294, Kỳ Sơn: 269, thị xã Cửa Lò: 196, Tương Dương: 161, Anh Sơn: 110, thị xã Thái Hòa: 99... Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 7.386 người, số bệnh nhân tử vong: 36 người, bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.252 người.



Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động