Phát hiện 2 xe nhồi nhét khách vượt 76 người so với quy định

Khoảng 21 giờ tối 19/1, tại Km 1846, Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Biên Hòa, lực lượng CSGT do Trung tá Trần Văn Bắc làm tổ trưởng kiểm tra xe ô-tô khách biển số 51B -26.252 lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An do Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, đã phát hiện xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người, vượt 42 người so với quy định. Lái xe Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách.

Cũng trên tuyến quốc lộ 1A, tại Km 1781, một Tổ công tác do Trung tá Trương Thành Thảo làm tổ trưởng phát hiện xe ô-tô khách BKS 74 B- 00.482 thuộc Công ty TNHH MTV Thu Hương do tài xế Hoàng Quỳnh (SN 1971, ngụ tỉnh Quảng Trị), điều khiển, lưu thông hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Quảng Trị chở số người quá quy định. Xe ô tô này được phép chở 43 khách, nhưng trên xe chở 77 người, vượt quy định 34 người. Xe lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước xe.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phụ hiệu, tem kiểm định xe đối với 2 xe và tài xế vi phạm. Đồng thời buộc hạ tải đối với hai xe vi phạm, bố trí hai xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón Tết.

Tác giả: MẠNH THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong