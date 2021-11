Phát hiện 2 'bà chủ' chuyên mời mọc bán thân cho khách uống cà phê

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sau thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19, một số cơ sở trên địa bàn phường Tân Biên (TP Biên Hòa) lợi dụng kinh doanh “quán cà phê giải khát” để hoạt động mại dâm, kích dục, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

11h30 ngày 6/11, Công an phường Tân Biên bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê “Ngọc Thảo” do S.M.N (44 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm chủ cùng quán cà phê “Mai Cua” do N.T.H.D (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ. Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ chủ quán đang bán dâm cho khách ngay tại quán.

Làm việc với công an, N và D thừa nhận là chủ quán cà phê kiêm gái mại dâm. Khi có khách đến uống nước, N và D sẽ chào mời mua dâm với giá khoảng 300.000 đồng/lượt. Sau khi thỏa thuận, N và D sẽ đưa “khách hàng” vào căn phòng phía trong đã bố trí sẵn chăn, nệm để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Cùng ngày, Công an phường Tân Biên tiến hành kiểm tra nhà nghỉ “Sông Lam II”, phát hiện, 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các vụ việc đang được đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Tác giả: P. Luật

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam