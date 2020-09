“Phang” thẳng cái búa sắt vào mặt hàng xóm vì cãi nhau chuyện cái cống nước

Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Thiên (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ, khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự.

Anh Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 22/5, Trần Đình Thiên cùng vợ đi từ cảng cá về nhà. Khi về đến nhà, Thiên thấy nước ngập đường nên đi đến cống thoát nước ở ngã 3 tiếp giáp với tường rào của nhà anh Trần Đình Hùng (SN 1972) để kiểm tra. Tại đây Thiên thấy 1 chiếc rá sắt chặn ở cống gây tắc. Sau đó, Thiên đã dùng búa sắt dài 17,5cm, đầu búa dài 13cm và 1 chiếc đục đến phá rá sắt để thông cống.

Phát hiện sự việc, vợ anh Hùng không cho Thiên phá rá sắt của gia đình mình nên 2 bên xảy ra cãi vã. Ít phút sau, anh Hùng chạy ra và đẩy vào vai của Thiên thì bị Thiên dùng búa đánh thẳng vào mặt. Vợ và con của anh Hùng đã đến can ngăn đồng thời đưa anh Hùng đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mặt chị chấn thương, máu chảy nhiều.

Tại bệnh viện, anh Hùng được các bác sỹ xác định bị chấn thương hàm mặt gãy sàn ổ mắt, xương hàm và thành trước xoang hàm bên phải. Ngày 23/6 và 9/7, anh Hùng có đơn đề nghị giám định thương tích và khởi tố vụ án. Kết quả giám định cho thấy, anh Hùng bị thương tích 30%.

Làm việc với công an, Thiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình về việc dùng búa đánh vào mặt nạn nhân Hùng. Sau vụ việc, Thiên đã thương lượng thỏa thuận với anh Hùng nhưng không tìm được tiếng nói chung nên đã giao nộp cho công an số tiền 40 triệu đồng để bồi thường.

Chị Lê Thị Điều (vợ nạn nhân Hùng) bức xúc: Thiên dùng búa sắt đánh thẳng vào mặt chồng tôi, nếu tôi và con không kịp can ngăn Thiên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúng tôi mong pháp luật sẽ trừng trị nghiêm, đúng người đúng tội.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus