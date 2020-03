Phan Văn Đức ghi bàn, Sông Lam Nghệ An đánh bại Becamex Bình Dương

Phan Văn Đức trở lại thi đấu từ hiệp hai trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 1 V-League 2020, nhưng cuộc đối đầu Becamex Bình Dương trên sân nhà mới là lần đầu tiên anh đá chính cho Sông Lam Nghệ An sau hơn một năm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Phan Văn Đức ghi bàn đầu tiên trong mùa giải 2020 cho SLNA. (Ảnh: Vietnamnet)

Tiền đạo 23 tuổi đánh dấu sự trở lại ở sân Vinh bằng pha lập công giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại Becamex Bình Dương. Cú đánh đầu hiểm hóc ở phút thứ 48 của Phan Văn Đức mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu và ba điểm cho đội chủ nhà.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2020.

Video: Phan Văn Đức ghi bàn giúp SLNA đánh bại Becamex Bình Dương

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: TIỂU CƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News