Phẫn nộ "nghi án" mẹ xúi con trai trộm túi tiền của bà bán cà phê

Ngày 28/9, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cậu bé đi cùng người phụ nữ được cho là mẹ cậu bé, trộm túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của người phụ nữ bán cà phê trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TPHCM.

Nghi án mẹ xúi con trộm túi đựng tiền gây bão mạng xã hội

Theo nội dung từ clip và theo thông tin đi kèm, vào khoảng 19h50 ngày 23/9, người phụ nữ đi xe tay ga chở theo cậu bé đến chỗ bán tạp hoá của một người phụ nữ lớn tuổi bán tại một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ.

Hình ảnh từ camera ghi rõ BKS xe tay ga của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, người phụ nữ mua ly cà phê sữa và đưa tiền trước để chủ quán trả lại tiền thừa. Sau đó trong lúc người phụ nữ đang loay hoay pha cà phê, cậu bé từ trên xe máy bước xuống, tiến lại vị trí để túi đựng tiền của bà này.

Sau một hồi quan sát, cậu bé này lấy túi đựng tiền rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Người phụ nữ vội vàng tiến lại phía chủ quán nói lát sau sẽ quay lại lấy cà phê rồi tăng ga bỏ đi.

Chiều ngày 28/9, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, nạn nhân) cho biết tài sản bị mất là gần 700 ngàn đồng tiền mặt và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng.

Bà Mai bán tạp hoá để có tiền mua thuốc trị bệnh tim và thấp khớp

“Ly cà phê sữa 12 ngàn đồng. Người phụ nữ đưa tôi 20 ngàn đồng, tôi thối tiền xong thì treo túi đựng tiền vào tủ gần chỗ ngồi. Tôi đang pha cà phê thì người phụ nữ nói chạy đi mua bánh mì rồi sẽ quay lại lấy sau nhưng đợi hoài không thấy. Khi có người khác đến mua hàng và tôi lấy túi đựng tiền để thối thì mới phát hiện đã bị trộm”, bà Mai kể lại.

Theo bà Mai, con của bà kiểm tra camera thì thấy người phụ nữ đã ra hiệu cho cậu bé (được cho là con trai) khoảng 8 tuổi trộm túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của bà Mai trong lúc bà mải pha cà phê.

“Ngày hôm sau, tôi có làm đơn trình báo và công an phường đã xuống lập biên bản, lấy lời khai nhân chứng. Tôi thấy hai mẹ con cô ấy đi xe tay ga đàng hoàng nhưng đâu có ngờ lại trộm túi đựng tiền của tôi như vậy”, bà Mai cho hay.

Vị trí xảy ra vụ trộm gây xôn xao dư luận

Được biết, bà Mai đi lại khó khăn do bị bệnh tim và thấp khớp. Người phụ nữ này bán tạp hoá ở vỉa hè từ nhiều năm nay để có tiền mua thuốc trị bệnh.

Cùng ngày, đại diện Công an phường 14 (quận 3) cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu phóng viên liên hệ Công an quận 3 để được cung cấp thông tin.

