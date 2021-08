Phẫn nộ: Con trai dùng nạng đánh mẹ dã man vì không mượn được điện thoại

Mới đây MXH xôn xao trước đoạn clip một nam thanh niên dùng nạng chống chân thẳng tay đánh mẹ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Con trai dùng nạng đánh mẹ vì không mượn được điện thoại

Theo đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường chơi đùa cùng 2 cháu bé. Đúng lúc này một nam thanh niên cởi trần đi vào đứng trước mặt người phụ nữ và yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại cho mình mượn. Tuy nhiên người phụ nữ đã không đồng ý.

Bực, nam thanh niên bất ngờ vớ lấy chiếc nạng ở gần giường cầm lên đe dọa đánh người phụ nữ để yêu cầu đưa điện thoại.

Người phụ nữ lúc này dù hốt hoảng nhưng vẫn trấn tĩnh hỏi điện thoại người này đâu tại sao lại mượn điện thoại của mình. Tuy nhiên nam thanh niên chỉ im lặng, thấy người phụ nữ vẫn không đưa điện thoại cho mình mượn nam thanh niên lớn tiếng hỗn hào:

"Có cho mượn (điện thoại - PV) không", "có đưa không...".

Vừa dứt lời, người này đã vung chiếc gậy đánh liên tiếp về phía người phụ nữ. Bị đánh bất ngờ người phụ nữ chỉ kịp giơ tay ngăn cản và hét lớn. Nhưng nam thanh niên vẫn liên tục dùng gậy đánh vào người phụ nữ, thậm chí, cây nạng đã bị cong vênh sau những cú đánh của nam thanh niên vào thân thể người phụ nữ.

Nam thanh niên dùng nạng chống chân đánh liên tục vào người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Về phần người phụ nữ sau khi trốn tránh được những cú đánh đã phải khóc lóc đồng ý đưa điện thoại để nam thanh niên dừng tay. Hai đứa trẻ trên giường rất sợ hãi, nép vào một góc khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Cảnh tượng người phụ nữ vừa khóc vừa tìm lục đưa điện thoại của mình đưa cho nam thanh niên để được yên ổn khiến nhiều người vừa xót xa vừa phẫn nộ. Về phía nam thanh niên, sau khi giật điện thoại từ tay người phụ nữ còn không quên dơ lên 1 cú "dọa", mặc kệ người mẹ đang ôm tay vì đau đớn.

Người phụ nữ dường như rất đau đớn sau khi bị đánh, chỉ có thể ôm tay bị thương khóc nức nở. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, các ý kiến đều không khỏi phẫn nộ bức xúc trước hành vi của nam thanh niên.

Theo thông tin một số cư dân mạng chia sẻ, sự việc xảy ra tại ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người phụ nữ bị đánh trong clip là mẹ của nam thanh niên.

Hiện đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

